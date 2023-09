Filho ficou 2 anos desaparecido e o que essa MÃE fez foi surreal

Reencontro com filho desaparecido foi resultado do amor e perseverança de mãe, que contou ainda com apoio de instituições públicas, como a Secretaria de Direitos Humanos e a Defensoria Pública. Continue a leitura para saber mais detalhes, a seguir, sobre a emocionante jornada de Dona Maria, em uma história de muita luta e emoção.

Conheça a história de uma mãe na busca pelo filho desaparecido há dois anos. | Foto: Cecília Bastos/ Reprodução Usp

Esperança que aquece os corações

Com um abraço que parecia nunca terminar e uma expressão repleta de amor genuíno, uma mãe incansável finalmente reencontrou seu filho desaparecido há dois longos anos.

Este emocionante reencontro ocorreu em Fortaleza, no estado do Ceará, e foi resultado da perseverança de uma mãe amorosa e do apoio crucial de instituições públicas, como a Secretaria de Direitos Humanos e a Defensoria Pública. Continue a leitura para saber mais detalhes, a seguir, sobre a emocionante história de perseverança e amor.

O amor de uma mãe

Dona Maria Gomes, que nunca deixou de procurar por seu filho desaparecido desde dezembro de 2021, não conseguia tirar os olhos dele. Seu filho havia fugido de uma clínica de reabilitação em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde estava recebendo tratamento para a dependência química e passou a viver nas ruas.

Com um coração cheio de gratidão, Dona Maria compartilhou suas palavras de encorajamento com outras mães que estão passando pela angustiante situação de ter um filho desaparecido: “Eu queria dizer a todas as mães que estão procurando por um filho desaparecido que não desistam, que continuem buscando, que lutem. Eu mudei de cidade para ficar mais próxima da busca pelo meu filho porque minha vida estava incompleta longe dele.”

Grande jornada na busca pelo filho

Dona Maria enfrentou uma jornada desafiadora, mudando-se de Caucaia para Fortaleza na esperança de encontrar seu filho. Durante esse processo, ela se sentiu abençoada por inúmeras pessoas que a apoiaram ao longo do caminho, incluindo um dedicado delegado, profissionais da clínica de reabilitação e até funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Determinada a encontrar seu filho, Dona Maria registrou boletins de ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e na Delegacia de Iparana, em Caucaia. Ela nunca desistiu de procurar, percorrendo inúmeras vezes as ruas de Caucaia e seus arredores. O reencontro com seu filho desaparecido parecia quase inacreditável, e a mãe estava emocionada: “Não há palavras para descrever esse sentimento. Abraçar meu filho novamente foi a maior emoção da minha vida.”

Dona Maria sempre esteve ciente da luta de seu filho contra a dependência química e, agora que o reencontrou, sua família está determinada a apoiá-lo em sua jornada de reabilitação. Profissionais de saúde estão fornecendo o suporte necessário à família.

A psicóloga Christiane Alencar destacou a raridade e a importância desse final feliz após quase dois anos de desaparecimento: “Sabemos que ele estava muito debilitado, mas a família está cuidando dele e com o coração cheio de esperança para um recomeço. É muito raro ter um caso assim. Foram quase dois anos desaparecido e a história teve um final positivo.”

Apoio às mães que sofrem com desaparecimento dos filhos

Christiane Alencar também enfatizou a importância de acompanhar com atenção e compaixão os casos de desaparecimento, pois eles envolvem não apenas dor, mas também esperança. Ela mencionou outra mãe que está passando pela angústia de ter um filho desaparecido, um jovem de 26 anos com esquizofrenia que está desaparecido há quase um mês.

Esses casos de desaparecimento causam um sofrimento constante para as famílias, mas quando ocorre um reencontro feliz, como o de Dona Maria, isso renova a esperança de todos os envolvidos.

Coração de mãe reconhece filho de longe

Ao reencontrar seu filho, Dona Maria admitiu que foi o seu coração que a fez reconhecê-lo, pois ele estava completamente transformado. “Outra pessoa não o teria reconhecido porque não era o mesmo que saiu da clínica. Ele estava envelhecido, com uma barba longa e suja, mas eu o reconheci, eu sabia que era ele.”

Além de contar com o apoio das autoridades e de profissionais de saúde, Dona Maria também buscou ajuda em grupos de familiares de pessoas desaparecidas e organizações da sociedade civil que oferecem suporte a indivíduos que passaram por situações de violência. Ela compartilhou seus sentimentos com outros que entendem a dor e a angústia associadas ao desaparecimento de um ente querido.

Unindo forças na busca por desaparecidos

Daniel Mamede, assessor técnico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), destacou que o impacto do desaparecimento de um ente querido é ainda pouco compreendido e pode ter consequências administrativas e jurídicas para as famílias, além do sofrimento emocional e físico.

Dentro do contexto, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Desaparecimento estão unindo esforços para conscientizar a sociedade sobre a importância desse problema.

