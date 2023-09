Como parcelar compras com Pix automaticamente

O Pix foi criado e lançado no ano de 2020 e ganhou muita repercussão assim que lançou além de ter ganhado uma série de novas funções para aperfeiçoar ainda mais essa modalidade de pagamento que tornou essa rotina financeira dos brasileiros mais fácil.

O Banco Central ainda está em busca para aperfeiçoar essa plataforma ainda mais e por isso já está planejando novos lançamentos para os próximos meses, então tem novidade vindo por aí.

Recentemente, a autarquia divulgou uma nota sobre o Relatório de Gestão do Pix – Concepção e os primeiros anos de funcionamento 2020-2022, além disso, o documento também revela que as novas funcionalidades na qual está trabalhando, que uma delas é o Pix automático.

Confira as novidades do Pix automático. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pix automático

Esse novo recurso está fazendo sucesso e vai possibilitar a realização de alguns pagamentos recorrentes de forma automatizada, bem semelhante ao débito automático que é oferecido pelas instituições financeiras. O pagador deve autorizar a operação uma só vez para não precisar realizar a transação novamente todos os meses.

E essa funcionalidade também vai evitar o agendamento ou a transferência manual do dinheiro, uma vez que a maioria das contas já possui a opção de pagamento via Pix. Tem outra vantagem também que é assegurar o débito será quitado no dia correto, evitando multas e juras por atraso.

Já o Banco Central está planejando disponibilizar o recurso para todos os usuários do Pix, sem necessidade de criar uma nova conta para ter acesso a ele. O seu lançamento está previsto para abril de 2024, conforme consta no relatório.

Veja também: Lista de CPFs é grande! Banco do Brasil pagará Pix total de 953,7 MILHÕES

Mais recursos foram anunciados

Outra novidade foi apresentada e anunciada pela autarquia é a modalidade do pagamento PIX sem internet (offline) que vai promoter facilitar as transações como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. Até agora ainda não tem detalhes sobre o funcionamento dessa nova opção.

Além disso o documento também antecipa esse lançamento de um casal secundário que está previsto para o mês de outubro e para processamento de pagamentos não prioritários do Pix. Vai ter como foco os agendamentos e sua finalidade vai conseguir evitar a sobrecarga do canal principal do sistema.

Veja também: Você coloca o CPF na nota fiscal? Tem Pix te esperando no governo