O seu corpo fala: gosto ruim na boca quer dizer o seguinte

Alguma vez você já acordou e sentiu um gosto estranho na boca? Por mais que você tenha escovado os dentes antes de dormir acordou sentindo esse gosto? Não se engane pensando que é apenas um dia mau, ou que acordar sentindo isso é normal. Por isso trouxemos esse texto para te explicar sobre o paladar.

Por mais que pareça ser algo simples e até mesmo diariamente, esse gosto pode ser um pequeno desagrado, pode ser algo mais sério do que está pensando, pode ser algo que está acontecendo no backstage do corpo. E o gosto ruim pode ser apenas um estopim para problemas mais profundos, principalmente se persistir.

Alysson Resenda, que é dentista disse que um sabor desagradável as vezes pode ser um alerta avisando para evitar de consumir aquelas balinhas de alcaçuz (ele até falou brincadeiras à parte) mas se caso realmente esse sabor desagradável continuar a aparecer todos os dias é necessário procurar um dentista.

O que está por trás do gosto ruim na boca?

Existem diversos motivos, por isso é necessário ir até o dentista para ele analisar qual é o real motivo e verificar um tratamento:

Doenças misteriosas

Aqueles remédios que você jurou que não tinha efeito colateral

Suplementos que prometem um corpo de verão

Síndromes não convidadas

Infecções furtivas

E o grande vilão para muitos, a quimioterapia.

Cuidado com a gengivite

Além disso tem uma curiosidade: a gengivite. Só parece ser uma chatice, no entanto pode ser uma das responsáveis por causar esse gosto ruim na sua boca e totalmente desagradável. Além disso, outras doenças principalmente as do sistema digestivo também entram nesse campo. Caso você comece a notar algo amarelado ou até mesmo avermelhado junto com esse gosto é preciso marcar uma consulta com o dentista.

Cuidar da boca é essencial, não é só para mante os dentes brancos ou até mesmo brilhando. Marcela O’Neal é uma cirurgiã-dentista disse que um dos vilões da nossa saúde, como por exemplo o infarto, endocardite bacteriana e até mesmo o AVC, tudo isso os primeiros sinais são sintomas bucais. Ou seja, se manter a saúde bucal em dia é um escudo para a sua saúde.

É necessário escovar os dentes e depois usar o fio dental e manter a boca bem limpinha, não apenas para aliviar o hálito ruim e sim também para se proteger de outros problemas.

