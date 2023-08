Sem sombra de dúvidas o Orkut foi para a geração passada o que o TikTok está sendo para essa atual geração. Haja vista que na época do Orkut os usuários foram marcados por condições precárias de acesso à internet, idas até as casas de computadores e muito mais. Logo — tornou-se muito mais marcante. Até mesmo porque milhares de casais atuais se conheceram através do Orkut. Foi anunciado que a rede social voltaria ainda neste ano, será possível recuperar a conta? Veja todos os detalhes.

Quando o Orkut vai voltar Resposta te deixará do boca aberta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O Orkut vai voltar em 2023?

O Orkut esteve na vida dos brasileiros até mais ou menos o ano de 2013-2014. Causando muita nostalgia em todos os seus usuários. Em 2022 o Orkut anunciou que seria criada uma nova rede social — na qual a opinião de todos os usuários seriam respeitadas.

Isso gerou um clima de suspense entre todos. Haja vista que o seu criador não deixou nada explícito, se iria ou não voltar em 2023 ou 2024 — e muito menos se esta rede social seria ainda o Orkut ou uma nova rede social. Lembrando que esta carta aberta do Orkut foi divulgada também em Português.

Muitos não entenderam o porquê, mas quase 50% dos usuários da rede eram do Brasil. Logo, a importância de ter uma carta direcionada e dedicada ao público brasileiro. Por esse motivo: está no ar essa possibilidade do Orkut voltar neste ano e muitos especialistas fazem suas apostas.

Portanto: alguns afirmam que o Orkut poderá voltar mas de maneira diferente. Não em forma de fórum como era anteriormente. Mas de semelhante modo ao Twitter. A fim de que os seus usuários consigam se comunicar entre si, criando tópicos, etc.

Ainda é um grande mistério acerca disso, entretanto, os especialistas na área apontam que é possível que essas informações sejam reveladas somente em 2024 — haja vista que neste ano já não há muito do que se esperar de grandes revelações.

Leia mais: Use estes códigos secretos no celular e descubra se foi hackeado

Afinal, será possível recuperar a conta do Orkut?

O que muitos usuários desejam é recuperarem suas contas no Orkut, haja vista que algumas contas tinham mais de cinco anos. O que causa nostalgia e até mesmo acerca da possibilidade de reencontrar contatos antigos que possam ter sido perdidos durante o fechamento da rede social.

Entretanto, ainda não se sabe ao certo se será possível recuperar a conta. Mas pelo que tudo indica não. Mas é importante aguardar o lançamento do Orkut ou dessa nova rede social de Orkut Buyukkokten — portanto, após isso será possível verificar se há ou não a possibilidade de restaurar as contas.

Portanto, é necessário apenas aguardar o passar dos meses e verificar as novas revelações acerca do Orkut e suas redes sociais. É importante ficar atento ao nosso site na aba tecnologia, a fim de saber todos os detalhes do Orkut e outras redes sociais. Além disso, é recomendado acompanhar o criador da rede e outros nomes da tecnologia a fim de estar por dentro de todos os detalhes tecnológicos da atualidade.

Leia mais: Passo a passo para gravar a tela do WhatsApp durante uma chamada