Tem jeito certo de guardar presunto e você fez ERRADO a vida inteira

Com certeza o presunto é um alimento que não pode faltar na sua compra no mercado, pois é um ingrediente muito usado na culinária mundial. O presunto é usado em sanduíches, tortas, pizzas, risotos e até mesmo em saladas, no entanto, para esse ingrediente manter o seu sabor e qualidade é necessário guardá-lo direito.

Você sabia que existe uma maneira certa para guardar o presunto para ele ficar fresco e não estragar? Diversas pessoas não sabem como guardar esse ingrediente corretamente e acaba estragando, por isso leia o texto abaixo e descubra e nunca mais jogue o seu presunto fora.

confira como se guardar o presunto da maneira correta. Imagem: FreePik

Quais são os tipos de presunto?

Precisamos informar que existem dois principais tipos de presunto, que é o cru e o cozido, e que na maioria das vezes as pessoas não conhecem essa informação. O presento cru é aquele que passa por processo de curo, como por exemplo o presunto ibérico ou o presunto de Parma.

Ou seja, ele não precisa ser refrigerado imediatamente, no entanto precisa ser mantido em um local fresco e seco. Já em relação ao presunto cozinho é o mais comum, que todo brasileiro conhece, pois é que o mais parece nos supermercados e ele precisa sempre estar refrigerado.

Como guardar corretamente o presunto?

Presunto cru: se ele estiver embalado a vácuo, pode guardá-lo em um local que seja bem fresco e seco até abrir o pacote. Assim que for aberto, você deve embrulhá-lo em papel-filme ou papel manteiga e colocá-lo na geladeira. O ideal é consumi-lo em até uma semana.

Presunto cozido: assim que comprar é preciso refrigerá-lo. Embrulhe em papel-filme ou papel manteiga, ou coloque-o em um recipiente hermético. O ideal é consumi-lo em até três dias.

Existe algum processo para armazenar o presunto por mais tempo?

Se você precisa guardar o presunto por mais tempo, você pode optar por congelar, e para fazer isso é preciso dividir o presunto em algumas porções que vai usar só uma vez assim que desembrulhar, não pode ficar descongelando e depois congelar de novo.

Assim que separar as porções coloque em sacos plásticos próprios para congelamento e coloque também uma etiqueta com a data, para saber melhor, e assim o presunto pode ficar congelado por até 3 meses.

Quando for consumir o presunto congelado, é necessário retirá-lo do freezer e deixar descongelando na geladeira por 24 horas, somente depois disso que está próprio para o consumo somente em até 48 horas. Uma dica muito importante, nunca congele de novo ele vai estragar.

