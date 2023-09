Começo do fim! Indústria de Games pode ACABAR a qualquer momento

Seguindo o exemplo de roteiristas e atores, parados em função de reinvindicações relacionadas a melhores condições de trabalho e transparência em relação à inteligência artificial, os profissionais das artes que atuam na indústria de games também podem entrar em greve a qualquer momento.

As práticas utilizadas por estúdios e plataformas de streaming, bem como o uso de inteligência artificial, vêm gerando vários descontentamentos na classe. Séries, divulgações e eventos que envolvam atores estão sendo prejudicados pelas paralisações.

Industria de games pode acabar a qualquer momento. | Foto: Reprodução / Freepik

Veja 4 personalidades que se opõem ao uso de suas imagens manipuladas por IA em vida (ou após a morte):

Madonna

A cantora incluiu em seu testamento uma cláusula que impede o uso de hologramas e recriação de sua imagem por meio de inteligência artificial após sua morte.

Robin Willians

O ator deixou um documento que restringia o uso de sua imagem até 25 anos após sua morte. O documento especifica, inclusive, a proibição de uso para formatos como holografia, por exemplo.

Keanu Reeves

Os novos contratos do ator Keanu Reeves, assinados em fevereiros deste ano, proíbem os estúdios de editarem suas imagens por meio de IA e deepfake.

Samuel L. Jackson

O ator que estreou recentemente na série Invasão Secreta, da Marvel, não assina contratos que usam sua imagem em perpetuidade por estúdios. De acordo com ele, isso se dá pela preocupação no uso de IA.

Inteligência artificial no entretenimento

O uso de IA em produções tem se tornado cada vez mais frequente. Somente nas últimas semanas, séries como “Black Mirror” e “Invasão Secreta” e os novos filmes de franquias como “Indiana Jones” e “Missão: Impossível” trouxeram aplicações relevantes da tecnologia. Dentre as principais discussões estão: direito de uso de imagem, substituição por IA e precarização nas relações de trabalho. O próprio criador de “Black Mirror”, Charlie Brooker, disse que tratar do tema na série reflete sua preocupação. “Estou muito preocupado com a IA e o uso do ChatGPT e coisas assim”.

As discussões envolvendo IA e produções audiovisuais têm levantados muitas dúvidas. Para alguns, o tema é preocupante já que traz escala e velocidade na aplicação da tecnologia. Para outros, há anos a indústria já aplica vários tipos de tecnologias.

