Facebook pode se tornar pago e Meta estuda como fazer isso

Um novo relatório sugere que a empresa Meta, por meio do Facebook, pode mudar para um modelo de assinatura na Europa com o objetivo de evitar as complicações da União Europeia em torno da publicidade e da privacidade, de acordo com o jornal “The New York Times”. A questão é como seus dados nessa região são transferidos para os EUA , onde a empresa Meta está sediada, e como eles são repassados aos anunciantes.

A maioria de nós já sabe como isso funciona. Não é mágica e ninguém ouve suas conversas pela webcam. É muito mais básico do que isso. Quando você está no Facebook e clica em um anúncio patrocinado, o Meta registra essa interação em uma fração de segundo e começa a enviar mais anúncios nesse sentido.

Facebook pode se tornar uma plataforma paga. Acompanhe e saiba como isso impactaria em tudo. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novas profissões em alta com a Inteligência Artificial:

Engenheiros de machine learning

Algumas profissões surgiram do zero, baseadas em cargos tradicionais em tecnologia que temos hoje. Para que os computadores consigam operar com base em dados e algoritmos, os engenheiros de machine learning (aprendizado de máquina), serão cruciais. Responsáveis pela programação, esses profissionais criam e treinam os modelos computacionais para execução de tarefas específicas.

Designers de prompts para IA

Os designers de prompts para IA são especializados na interação entre humanos e tecnologia. Os prompts são perguntas, instruções e demandas comuns, que estão presentes na comunicação entre o usuário e sistemas como o ChatGPT, por exemplo. O objetivo dessa função é identificar as principais necessidades dos usuários ao interagir com uma inteligência artificial e criar a melhor conversa possível entre máquinas e seres humanos.

Ser automotivado

Uma das qualidades críticas de um empreendedor de sucesso é ser automotivado. Nesta linha de trabalho, ninguém mais pode responsabilizá-lo por suas tarefas além de você mesmo. Portanto, você deve entender claramente por que deseja se tornar um empreendedor e estar disposto a fazer o trabalho para atingir seus objetivos.

Quem consegue se manter motivado para trabalhar de forma consistente em meio a dúvidas, tentações e críticas alheias, tem mais chances de sucesso nos negócios do que quem só trabalha quando a motivação ou inspiração vem de fontes externas.

Especialista em ética da IA

Mas as mudanças provocadas pela IA não se restringem ao mercado de trabalho. A discussão sobre regulação, segurança e governança precisa acompanhar o desenvolvimento. Por trás de toda tecnologia, existe uma programação realizada por humanos, com ideais e julgamentos particulares. O profissional de ética em IA será responsável por fazer essa análise, bem como se certificar de que os processos lógicos e programados das máquinas não se sobreponham às questões humanitárias. Advogados vão passar a se especializar em questões jurídicas relacionadas à IA. “Em algum momento, as empresas irão precisar de governança ligada à IA para pensar esses limites”, diz a economista Dora Kaufman, professora da PUC-SP e pesquisadora dos impactos éticos da Inteligência Artificial.

Curadoria de informações para IA

A curadoria para desenvolvimento da IA também está entre as funções importantes nesse mercado que se abre. É a pessoa que vai pesquisar, analisar e selecionar as informações que a IA terá acesso, inclusive tem implicações sobre discussões sobre ética, inclusão e diversidade nos resultados das buscas.

A união Europeia e os reguladores.

A questão que os reguladores da União Europeia continuam a colocar, repetidamente, é se esse tipo de rastreamento é realmente legítimo e, ainda mais importante, se viola o GDPR .

A privacidade vem em todas as formas e tamanhos. A maioria de nós pensa que ela está relacionada ao nosso nome, informações do cartão de crédito e talvez ao nosso número de telefone. Para a Meta, realmente não importa como eles definem a privacidade à luz desse modelo de publicidade. As leis existem. Lembrando também que a empresa Meta já foi multada por violações da proteção de dados.

Infelizmente, a solução revela muito sobre o estado das redes sociais.

Para começar, muitas vezes me pergunto se há valor suficiente nas mídias sociais para justificar o pagamento por esse privilégio. Na Europa, a aplicação de redes sociais não é tão popular como em outros países. Um exemplo: já estive na Europa várias vezes e poucas pessoas se preocupam em vender seus produtos no Facebook Marketplace (já que ainda usam o Craigslist). Só que não é tão comum postar fotos de bebês e o que você comeu no jantar naquela região do mundo.

Esse poderia ser o primeiro verdadeiro teste decisivo do valor comercial das mídias sociais. Se a Meta mudar para um modelo de assinatura, será a primeira vez que descobriremos se as pessoas estão dispostas a continuar usando os aplicativos se tiverem que pagar por eles.

Saiba mais: Google, Apple e Meta terão que seguir regras rígidas na Europa; como fica no Brasil?