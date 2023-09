Perigo oculto do secador de mãos em banheiros de shopping

Quem costuma ir aos banheiros de shopping certamente já se deparou com o famoso secador de mãos elétrico. Criado com a intenção de ser uma alternativa mais sustentável, o aparelho, no entanto, passou a ter sua eficácia posta à prova há algum tempo, principalmente após estudos recentes alertarem sobre preocupações significativas quanto ao uso deste utensílio. Continue a leitura e saiba os quatro motivos para nunca mais secar suas mãos com este dispositivo.

Tecnologia sustentável, mas duvidosa?

Você já parou para pensar que os secadores de mãos em banheiros públicos podem ter impactos negativos na sua saúde? A eficácia desses dispositivos tem sido debatida há algum tempo, mas recentemente um estudo trouxe à tona preocupações significativas sobre o assunto.

Os populares secadores automáticos podem, na verdade, estar fazendo mais mal do que bem. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre as descobertas desse estudo e entenda os motivos pelos quais você deve reconsiderar o uso desses aparelhos.

4 motivos para você não usar o secador de mãos

Por que você não deve usar secadores de mãos em banheiros públicos? Aqui estão quatro motivos importantes:

Propagação de Germes e Bactérias

Os secadores de mãos utilizam ar quente para secar as mãos, mas esse ar também pode espalhar germes e bactérias que podem estar presentes nas mãos ou na própria superfície do secador. Um estudo publicado na revista científica “Applied and Environmental Microbiology” revelou que esses secadores automáticos podem, na verdade, deixar nossas mãos mais sujas após o uso. Ao invés de eliminar as bactérias, esses dispositivos acabam sugando coliformes fecais do ambiente e os redistribuem diretamente para as mãos, o que é profundamente perturbador. Além disso, essas bactérias também são dispersadas pelo ambiente. Secagem Incompleta das Mãos

Os secadores de mãos podem falhar em secar as mãos completamente, deixando-as úmidas e pegajosas, o que pode se tornar um ambiente propício para o crescimento de germes e bactérias. Um estudo publicado na revista “Journal of Food Protection” concluiu que esses secadores não removem todos os germes das mãos, deixando cerca de 100 vezes mais germes do que toalhas de papel. Irritação na Pele

O ar quente emitido pelos secadores de mãos pode causar irritação na pele, especialmente para pessoas com pele sensível. Um estudo publicado na revista “International Journal of Dermatology” descobriu que o ar quente desses dispositivos pode levar a sintomas como vermelhidão, coceira e descamação da pele. Ineficiência

Além dos problemas mencionados, os secadores de mãos são ineficazes em termos de tempo. Eles podem levar até 45 segundos para secar as mãos completamente, o que pode ser frustrante para os usuários.

Opções mais eficientes e higiênicas

Então, o que você deve fazer em vez de usar secadores de mãos em banheiros públicos?

Opte por usar toalhas de papel sempre que disponíveis. Elas são mais eficazes na remoção de germes e bactérias das mãos.

Caso não haja toalhas de papel, você pode recorrer ao papel toalha como alternativa. Embora menos eficiente do que as toalhas de papel, ainda é uma escolha melhor do que usar os secadores de mãos.

O uso de desinfetante para as mãos é outra opção viável para garantir que suas mãos estejam limpas após visitar um banheiro público. Desinfetantes para as mãos são eficazes na eliminação de germes e bactérias.

Conselhos úteis

Em resumo, os secadores de mãos em banheiros públicos podem representar um risco para a saúde, pois espalham germes, não secam adequadamente as mãos, causam irritação na pele e são ineficientes. Sempre que possível, opte por toalhas de papel, papel toalha ou desinfetante para as mãos para manter suas mãos limpas e evitar os potenciais problemas associados ao uso desses secadores automáticos. Sua saúde agradecerá.

