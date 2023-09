Precisa de energia? 6 filmes que farão você ganhar ânimo para correr atrás dos sonhos

Filmes inspiradores – Imersos em desafios, temos em obras cinematográficas um verdadeiro refúgio que nos permite, além de descontrair, conectar com histórias de personagens que enfrentam situações parecidas com as nossas. Mas você já parou para pensar sobre como esses filmes podem realmente nos inspirar a perseguir nossos sonhos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis?

A magia dos filmes está em sua capacidade de nos transportar para diferentes universos enquanto nos inspiram em nossas jornadas pessoais. Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay

Já viu algum destes filmes?

O cinema é uma arte que transcende a mera diversão. Longas como “À Procura da Felicidade”, lançado em 2006, se apresentam como uma verdadeira aula de perseverança. A trama nos mostra Chris Gardner, interpretado por Will Smith, um pai solteiro que, enquanto enfrenta desafios financeiros e falta de moradia, se mantém obstinado a se transformar em um bem-sucedido corretor de ações. Disponível em plataformas como Netflix, HBO Max e Prime Video, o filme é uma declaração poderosa sobre a importância de se manter resiliente e focado, não importa quão árduas sejam as condições.

Mais recentemente, em 2020, a animação “Soul”, da Pixar, entrou em cena para explorar temas profundos como o propósito da vida e a alegria de se engajar em nossas paixões. No filme, que pode ser assistido na plataforma Disney+, Joe Gardner é um professor de música com um sonho não realizado de se tornar um músico de jazz profissional. Uma série de eventos leva Joe a uma jornada de autodescobrimento, fazendo o público refletir sobre o verdadeiro significado da existência humana.

Já “Nomadland”, também lançado em 2020, segue Fern, vivida por Frances McDormand. Após ser atingida pelos impactos da recessão econômica, ela decide se tornar uma nômade moderna, viajando pelos Estados Unidos em sua van. A obra nos faz pensar sobre o que realmente é liberdade e nos recorda que a busca por nossos sonhos muitas vezes nos conduz por caminhos inesperados.

O drama “CODA”, de 2021, disponível em Prime Video, nos apresenta Ruby Rossi, uma adolescente que luta para conciliar sua vida familiar, composta por pais surdos, com sua paixão pela música. O filme faz um retrato sensível e humano dos obstáculos que ela tem que superar para se tornar uma cantora, sublinhando a importância da coragem e da autenticidade.

Outras obras

O aclamado “O Discurso do Rei”, de 2010, revela o conflito do Rei George VI, do Reino Unido, que enfrenta um sério problema de gagueira em um período crítico da história. Disponível em Prime Video e HBO Max, o filme é um exemplo emocionante de como desafios pessoais podem ser superados com determinação e a ajuda de outros.

E para aqueles interessados em questões de justiça e humanidade, “À Espera de um Milagre”, de 1999, é um filme baseado na obra de Stephen King que nos faz questionar o sistema prisional e nossos preconceitos. Paul Edgecomb, interpretado por Tom Hanks, é um guarda de prisão que vê sua vida transformada após conhecer John Coffey, um prisioneiro com habilidades extraordinárias, disponível em plataformas como Prime Video e Apple TV.

Cada uma dessas obras nos oferece algo único e inspirador. Seja lutando por estabilidade financeira, buscando nosso propósito ou enfrentando desafios pessoais, esses filmes servem como um lembrete valioso de que, independente das adversidades, é possível perseguir e alcançar nossos sonhos.

