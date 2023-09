Saque pelo app: aprenda a garantir seu FGTS

Saque do FGTS – A era digital transforma não apenas a forma como nos comunicamos e consumimos, mas também como gerenciamos nossas finanças pessoais. Agora, a Caixa Econômica Federal dá um passo adiante e oferece aos trabalhadores a possibilidade de sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) diretamente de um aplicativo para celular. Uma revolução que promete maior agilidade e menos burocracia, mas que também levanta questões sobre quem realmente tem direito a esse benefício e como ele funciona.

O FGTS é uma conta que oferece garantia financeira aos trabalhadores e é administrada pela Caixa Econômica. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sobre o FGTS

O FGTS é um fundo criado com o intuito de proteger o trabalhador com carteira assinada em momentos de vulnerabilidade financeira, como em casos de demissão sem justa causa ou enfrentamento de uma doença grave. Todo mês, o empregador é obrigado a depositar na conta deste fundo uma quantia correspondente a 8% do salário bruto do funcionário. Importante destacar que esse valor não é descontado do salário do trabalhador, servindo apenas como referência para o cálculo do depósito. A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável por administrar essas contas.

Com o avanço das tecnologias móveis, a Caixa agora permite que os trabalhadores façam o saque do FGTS através de um aplicativo, sem a necessidade de ir a uma agência bancária. O processo é simples: após fazer o login no portal da Caixa através do aplicativo, o trabalhador deve selecionar a modalidade de saque desejada e cadastrar uma conta bancária para receber o valor. A transferência é efetuada em até cinco dias úteis após a aprovação do banco. Além disso, a modalidade de saque pode exigir o envio de alguns documentos pessoais, que podem ser anexados diretamente no aplicativo.

É fundamental conhecer as categorias de trabalhadores que têm direito a abrir uma conta do FGTS. Além dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trabalhadores rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safristas, atletas profissionais e empregados domésticos também podem usufruir deste benefício. Para esses grupos, existem pelo menos 14 diferentes cenários em que o saque do FGTS é permitido.

Quando se fala em saque do FGTS, duas opções são mais comuns: o saque-rescisão e o saque-aniversário. No primeiro caso, o trabalhador tem direito a retirar o montante total depositado na conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Já no saque-aniversário, o empregado opta por receber anualmente uma parcela do saldo total, cujo valor pode chegar a 50% do montante acumulado, além de uma parcela adicional. No entanto, essa escolha exclui a possibilidade de saque total em caso de demissão. Ambas as opções concedem ao trabalhador uma multa rescisória de 40% sobre o valor total depositado pelo empregador em caso de demissão sem justa causa.

Saque digital

O saque digital é um avanço significativo na forma como o trabalhador interage com seus direitos financeiros. Oferece uma maneira rápida e prática para acessar os recursos do FGTS, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência bancária e acelerando o processo de saque. Isso é especialmente útil em um país de dimensões continentais como o Brasil, onde muitas pessoas vivem em áreas rurais ou cidades menores, distantes das agências bancárias.

Por isso, a inovação trazida pela Caixa Econômica Federal ao permitir o saque do FGTS via aplicativo é um marco que facilita o acesso a um importante direito do trabalhador brasileiro. Ainda que o sistema presencial continue em funcionamento e exija a apresentação de documentos como a carteira de trabalho, a opção digital surge como uma alternativa conveniente e moderna, alinhada com as necessidades de uma sociedade cada vez mais conectada.

