Perigo oculto! Dormir com o celular embaixo do travesseiro é arriscado

Nesses últimos anos, os celulares se tornaram o melhor amigo do ser humano, uma grande ajuda e ferramenta no nosso dia a dia corrido, virou uma extensão do nosso ser, e não é exagero! Guardamos tudo no celular, contatos, dados bancários, fotos, vídeos, anotações, redes sociais e entre outros.

Estamos 24 horas por dia conectados com o nosso celular, desde quando acordamos até a hora de dormir, e é nessa parte que queremos entrar, muitas pessoas quando vão dormir colocam o celular embaixo do travesseiro e do lençol.

Com certeza já deve ter escutado esse alerta, que essa prática é um risco à saúde e também à segurança. Acompanhe a leitura para saber o porquê não ter esse hábito.

confira quais são os ricos de dormir com o celular embaixo do travesseiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que não pode dormir com o celular embaixo do travesseiro?

São inúmeros riscos, mas vamos citar alguns:

O primeiro deles é o superaquecimento, os celulares assim como outro qualquer dispositivo, geram muito calor quando estão carregando e quando são colocados dentro do travesseiro ou até mesmo no lençol, o celular fica abafado e o calor que é gerado não tem para onde correr.

Com isso vai gerando um superaquecimento do dispositivo e, em casos de situações extremas, pode causar incêndios. Outro ponto é o risco para à saúde, por mais que os estudos seja, inconclusivos, tem a preocupação de que essa exposição prolongada com a radiação que é emitida pelos celulares possa prejudicar à saúde.

Outro ponto é a diminuição da qualidade do sono, pois a luz azul que é emitida pelos celulares também é conhecida por interferir nos ritmos circadianos do corpo e assim torna mais difícil ainda do corpo produzir melatonina, que é o hormônio do sono.

Por mais que a pessoa não esteja usando ativamente o telefone, as notificações ou mensagens que acendem na tela toda vez que chega pode perturbar o sono e assim não vai dormir com tranquilidade e ter um sono de qualidade.

Além disso, pode trazer também a redução da vida útil da bateria do celular, já que eles têm uma vida útil limitada e são bem sensíveis ao calor, ou seja, o superaquecimento frequente pode reduzir a capacidade da bateria ao longo do tempo.

Outro risco é o de asfixia para crianças e animais de estimação, por mais que seja algo raro já tem relatos de crianças ou animais que acabaram se emboscando em cabos do carregador de celular.

Com isso, percebemos que dormir com o celular embaixo do travesseiro ou do lençol pode parecer algo inofensivo, mas os ricos são diversos, é necessário ter muita atenção para proteger a sua saúde.

