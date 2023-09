Aperte duas vezes seguidas o botão de ligar o celular e veja o que acontece

Hoje em dia, pode-se dizer que o celular tornou-se uma extensão da nossa vida. Seja um aparelho Android ou iPhone, estes dispositivos são parceiros constantes na vida cotidiana de muitos. Contudo, você conhece todas as funcionalidades que o seu telefone oferece através de simples combinações de botões?

Já se perguntou sobre as ações ocultas por trás dos simples gestos com nossos dispositivos? Pressionar o botão liga e desliga do seu celular pode parecer trivial, mas, ao fazê-lo duas vezes, pode revelar uma função que você talvez nunca tenha imaginado.

Saiba o que acontece quando você aperta duas vezes seguidas o botão de ligar do celular. | Foto: divulgação

O que acontece se você pressionar 2 vezes o botão liga e desliga do seu celular?

Ao tocar duas vezes no botão liga/desliga do smartphone, uma ação rápida é desencadeada.

Trata-se de um recurso bastante útil, que permite um acesso direto ao aplicativo de câmera do dispositivo sem a necessidade de desbloqueá-lo.

Sim! Independentemente do modelo ou marca do seu smartphone, ao pressionar rapidamente este botão por duas vezes, a câmera é imediatamente ativada.

Dessa forma, você pode capturar aquele momento inesperado sem perder tempo desbloqueando o aparelho.

Porém, é válido lembrar que, por motivos de segurança, mesmo com esse acesso direto, o sistema não permite que fotos anteriores sejam visualizadas sem antes inserir sua senha ou método de acesso.

Se quiser revisitar suas imagens antigas, o caminho é simples: tela inicial > galeria > álbuns.

Outro recurso para salva-vidas: Pressione o botão liga e desliga 5 vezes

Uma funcionalidade que pode ser literalmente um salva-vidas. Imagine que você está em uma situação de perigo, seja um incêndio, acidente ou qualquer emergência.

Ao pressionar o botão liga/desliga do seu smartphone cinco vezes consecutivas, um mecanismo de chamada de emergência é ativado.

Ao final de uma contagem regressiva, o telefone fará automaticamente uma ligação para os serviços de emergência locais.

No Brasil, por exemplo, essa função oferece opções de contato com diversas autoridades em situações de risco.

Resumindo, o smartphone é mais do que um simples aparelho de comunicação. Ele é totalmente equipado com ferramentas que podem auxiliar em situações do dia a dia e até mesmo em emergências.

