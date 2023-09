Usar micro-ondas para descongelar carne é um ERRO? Entenda

Muitas pessoas estão acostumadas a descongelar carne no micro-ondas – afinal, existe uma configuração somente para isso. Veja mais sobre o que acontece quando você descongela alimentos, principalmente carne, no micro-ondas.

Saiba o que acontece quando você descongela a carne no microondas. | Foto: divulgação

Descongelando no micro-ondas:

O hábito de descongelar alimentos no micro-ondas é bastante difundido. Algumas pessoas acham que não há nada de errado em fazer isso, afinal, existe uma configuração especial que faz isso, o ‘descongelamento’. Esta afirmação é verdadeira, mas o descongelamento que ocorre no micro-ondas é “violento” porque provoca uma mudança brusca de temperatura, e isso geralmente faz com que os alimentos sejam cozidos em alguns lugares e permaneçam congelados em outros. Ou acaba tornando a comida não comestível, como o pão que, muitas vezes, fica duro e não comestível após descongelado no micro-ondas.

Alguns alimentos, no entanto, não apresentam esses problemas, por exemplo, líquidos ou bebidas. Se os colocarmos para descongelar no micro-ondas, eles simplesmente passarão do estado sólido para líquido em pouco tempo. Isso é o caso, por exemplo, de sopas, purês e afins. Basta colocá-los no micro-ondas e depois aquecê-los em uma panela para que fiquem com o aspecto de recém-preparados.

Mas e a carne? É possível descongelar carne no micro-ondas? É recomendado? Veja mais sobre.

Descongelar carne no micro-ondas faz mal à saúde?

Existem riscos de a carne não descongelar de maneira adequada no micro-ondas, o que, mesmo que sejam feitos esforços para descongelar corretamente a carne, resultará em um produto não comestível. Supondo que tenhamos congelado a carne corretamente, vamos ver se descongelar no micro-ondas é realmente a melhor escolha.

Cozinhar no micro-ondas provoca uma mudança brusca na temperatura dos alimentos nele colocados. Quando isso acontece, os resultados não são os melhores. Primeiro, a carne não descongela uniformemente, fazendo com que alguns pedaços (os mais finos ou externos) fiquem cozidos, enquanto outros permanecem completamente congelados. Este fenômeno favorece a proliferação de bactérias potencialmente perigosas para a saúde.

Mas e se o micro-ondas não for a melhor escolha? Como descongelar carne corretamente?

