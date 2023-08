Churrasco profissional e saboroso com 3 carnes baratas “de segunda”

Churrasco não tem como negar, todo mundo ama, principalmente com um almoço em família em um domingo à tarde! O churrasco é uma tradição brasileira, se reunir com amigos e famílias ao redor da churrasqueira, porém o preço das carnes está assustando e nem todos conseguem fazer com tanta frequência assim.

Tem várias opções de cortes de carnes de segunda, e que quando são bem-preparadas elas oferecem um sabor e textura como de carnes mais caras. Leia esse texto abaixo para conhecer 3 opções e tenha uma experiência culinária.

confira dica de 3 carnes para o seu churrasco. Imagem: freepik

3 carnes baratas e de “segunda” para fazer no churrasco

1. Acém

A carne de acém muitas pessoas consideram de segunda, porém o seu sabor e suculência são como as de carne de primeira, e quando bem-preparada chega a surpreender. Tendo um corte mais fibroso e menos marmorizado, ela necessita de um cuidado especial para não ficar duro.

Dica extra: tempere bem o acém com o sal grosso e deixa marinar por horas, assim que assar mantenha uma distância das brasas para a carne não queimar e nem ficar crua por dentro. O certo é um cozimento lento.

2. Coxão Mole

Algumas pessoas chamam de chã de dentro, o coxão mole é uma carne bastante sabor também, no entanto o seu preparo precisa de atenção pois é uma carne que pode ficar dura rapidamente se não for bem tratada.

Dica extra: Para fazer o preparo dessa carne, o ideal é cortá-lo em bifes grossos, tempere com sal grosso e deixa descansar por 2 horas, lembre-se de virar a carne apenas uma vez para ter um cozimento uniforme.

3. Fraldinha

A outra carne que vamos citar é a fraldinha que com um corte localizado na parte traseira do boi é muito apreciado para quem ama churrasco. Esse tipo de carne é bastante suculenta e tem uma boa quantidade de gordura.

Embora algumas pessoas não a considerem carne de segunda, a fraldinha é um corte mais barato comparado a outros cortes de primeira, como por exemplo a picanha.

Dica extra: essa carne fraldinha deve ser assada inteira, pois é isso que vai deixar a carne suculenta, lembrando que ela pode ser temperada com sal grosso e precisa ser espalhado por toda a carne. Asse ela em fogo médio para alto e isso vai garantir que fique dourada.

Fazer marinada para amaciar a carne

Marinar a carne é uma dica muito boa para amaciar a carne com os cortes, tem como fazer uma marinada usando suco de frutas cítricas como por exemplo o limão ou abacaxi, vinagre, vinho e iogurte. São ingredientes que contêm enzimas ou ácidos que podem ajudar a quebrar as fibras musculares deixando a carne macia.

Ingredientes da marinada

1 xícara de suco de abacaxi ou limão

1/2 xícara de azeite de oliva

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta a gosto

Ervas frescas de sua preferência (como alecrim, tomilho, salsa).

