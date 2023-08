Seu CPF está na lista para receber mais de R$ 550 do governo em agosto? 3 formas de descobrir

Se seu CPF estiver na lista, você pode receber o benefício – A partir do dia 18 de agosto, cerca de 20 milhões de famílias brasileiras irão começar a receber o pagamento do Bolsa Família, programa do Governo Federal que visa combater a pobreza e a desigualdade. A parcela deste mês será de, pelo menos, R$ 600,00 por família beneficiada, mas dependendo da composição da família, esse valor pode aumentar significativamente. Para consultar o valor do benefício, a data de pagamento e outras informações relacionadas, existem três canais disponíveis: o aplicativo Bolsa Família, o aplicativo CadÚnico e o WhatsApp do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para saber a data de pagamento do Bolsa Família em agosto, consulte a lista pelo aplicativo usando seu CPF. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como saber se o seu CPF está na lista?

Todos os meses, novas famílias que estão registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) são incluídas no programa. Portanto, é importante manter-se atualizado e verificar se você está entre os beneficiados do mês corrente. Essa verificação pode ser feita de diversas maneiras, de acordo com a preferência do usuário.

Para quem optar pelo aplicativo Bolsa Família, disponível para dispositivos Android e iOS, a consulta é bastante simples. Basta inserir o CPF do titular e a senha do aplicativo. Importante destacar que as credenciais utilizadas são as mesmas do aplicativo Caixa Tem, utilizado para consultar e movimentar outros benefícios sociais.

Outra opção é o CadÚnico, também disponível para Android e iOS. Além do aplicativo, o CadÚnico tem um site onde a consulta pode ser feita. Para acessar as informações, é necessário informar dados básicos como nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Para um acesso mais detalhado, é necessário fazer o log-in utilizando o CPF e a senha do portal gov.br.

Finalmente, para aqueles que preferem um atendimento mais personalizado, o Ministério do Desenvolvimento Social disponibiliza um número de WhatsApp: 0800 104 0104. Através desse canal é possível consultar o calendário de pagamentos, receber instruções sobre o uso do Caixa Tem e esclarecer eventuais dúvidas.

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família é organizado de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular. O último dígito do NIS determina a data em que o benefício será disponibilizado. O calendário deste mês de agosto se inicia no dia 18, para aqueles cujo último dígito do NIS é 1, e se estende até o dia 31, para os que têm o NIS terminando em 0.

Essa estrutura organizada de pagamentos, aliada à diversidade de canais para consulta e atendimento, facilita o acesso ao Bolsa Família, proporcionando mais transparência e agilidade no processo. O programa, que já é uma importante ferramenta de combate à pobreza e desigualdade social, se torna ainda mais eficiente, garantindo que as famílias beneficiadas possam contar com o recurso de maneira rápida e segura. Com a continuidade dessas medidas e a inclusão de novas famílias todos os meses, espera-se uma ampliação da cobertura do programa, proporcionando uma melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros.

