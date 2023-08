Netflix: 3 dramas coreanos acabam de chegar na plataforma

A Netflix, maior plataforma de streaming do mundo, observa bem o gosto que está na moda no momento. E se a febre dos grupos musicais de K-Pop segue firme, uma nova onda de séries sul-coreanas caiu nas graças dos fãs de entretenimento asiático, com histórias emocionantes e roteiros bem amarrados. Saiba logo abaixo quais serão os três próximos títulos que estarão disponíveis no aplicativo.

Invasão do entretenimento asiático

Nos últimos anos, é bastante provável que você tenha conhecido alguém que tenha se interessado por k-dramas, ouvir k-pop e até mesmo decorado o nome de astros de filmes sul-coreanos. Esse fenômeno é parte de uma tendência conhecida como Hallyu ou “Onda Coreana”, que tem propagado a cultura da Coreia do Sul por todo o mundo.

Alguns exemplos recentes dessa crescente popularidade incluem o sucesso da série “Round 6” na Netflix, a conquista do Oscar de Melhor Filme por “Parasita” em 2020, e a enorme repercussão dos grupos musicais BTS e Blackpink. No entanto, nada disso é mera coincidência. O aumento na divulgação da cultura coreana é o resultado de um investimento estratégico por parte do governo sul-coreano no setor cultural.

O catálogo das diversas plataformas de streaming, especialmente na Netflix, tem sido cada vez mais dominado por produções asiáticas. Os amantes de séries sul-coreanas, em especial, não podem deixar de conferir os três dramas produzidos pela indústria cinematográfica do país que serão lançados na Netflix durante o mês de agosto.

Nos últimos anos, os dramas coreanos ganharam enorme popularidade, e seus seguidores estão sempre ansiosos por novas produções que chegam à Netflix. Devido à crescente demanda por conteúdo recente, as séries originárias da Coreia do Sul costumam ser muito bem recebidas e alcançam grande sucesso.

Agosto não será diferente, então, veja abaixo 3 títulos imperdíveis que estarão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming muito em breve:

“Behind Your Touch”:

Esta envolvente história, em breve disponível na Netflix, traz como protagonistas um detetive e uma veterinária que, surpreendentemente, se unem para resolver alguns casos em uma pequena cidade. No entanto, logo eles se verão envolvidos em terríveis crimes que resultam em morte.

“Mask Girl”:

A trama desta série sul-coreana fala principalmente sobre as inseguranças enfrentadas diariamente por uma jovem, cuja personalidade é naturalmente introvertida e tímida. No entanto, ela passa por uma mudança radical ao se tornar uma popular streamer que aparece na tela com uma chamativa máscara.

“Destined With You”:

Para os apaixonados por dramas românticos sul-coreanos, esta história não pode ser perdida. Ela narra como, através de uma aparente maldição, um homem e uma mulher estão destinados a se encontrar e juntos buscar uma cura para alcançar uma imensa felicidade em suas vidas.

Mas se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre a “Onda coreana”, confira o texto logo abaixo.

Saiba mais sobre a “Onda Coreana”

Em 2020, o Ministério da Cultura da Coreia do Sul recebeu um montante considerável de mais de ₩ 6 trilhões em investimentos (cerca de US$ 5 bilhões ou R$ 25 bilhões). Esse aporte financeiro tem impulsionado a produção e a promoção de filmes, séries, música e outras formas de arte sul-coreanas, permitindo que elas alcancem uma audiência global e se tornem fenômenos culturais em diversas partes do mundo.

Com essas iniciativas estratégicas, a Coreia do Sul tem conquistado corações e mentes ao redor do globo, tornando-se um dos principais expoentes culturais da atualidade. O país tem colhido os frutos desse investimento, com um crescente interesse e entusiasmo do público internacional pela sua rica e diversa cultura.

