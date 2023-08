Basta só 1 gota deste produto barato para perfumar seu vaso sanitário

Com certeza você já deve ter gastado muito dinheiro com produtos de limpeza para deixar o vaso sanitário limpo e cheiroso, pois o banheiro é um cômodo da casa que é mais preocupante em relação ao odor. Trouxemos essa dica para você, com apenas uma gosta desse produto vai ser o suficiente para deixar o seu banheiro perfumado.

Sabemos que todos os dias ficar limpando a casa não é uma função prazerosa, porém ver a casa arrumada e perfumada deixa com uma sensação boa, porém o tempo que se perde para deixar a casa limpa e cheirosa é bastante, pois precisa tirar pó, varrer, colocar as coisas no lugar, passar pano no chão para ficar com um cheiro bom e assim vai, as atividades não param.

Qual é o truque barato para deixar o vaso e o banheiro limpo e cheiroso?

Dentro de uma residência sabemos que os cômodos que mais sujam é o banheiro e a cozinha pois se acumula sujeira com mais frequência, é normal. Mais o que queremos destacar hoje é o banheiro que é realmente um cômodo que acumula bactérias e germes, por isso nunca deve ser negligenciado na hora da limpeza.

Pois dentro do banheiro é onde fica o vaso sanitário que requer bastante atenção na hora de limpar e de deixar higienizado. Hoje em dia, nos supermercados, encontramos uma variedade de produtos de limpeza, porém alguns são caros e não são todas as pessoas que têm condições de comprar, além de alguns serem agressivos e poluentes.

Buscar alternativas econômicas e ecológicas é realmente uma boa ideia e pode diminuir o valor da sua despesa mensal quando for ao supermercado.

Qual produto que usa apenas 1 gota para deixar o vaso e banheiro cheiroso?

Antes de revelar o produto posso dizer que tudo que você precisa tem dentro da sua cozinha, e esse produto que pode te ajudar no banheiro nada mais é que o detergente de lavar louça. O detergente tem propriedades desengordurantes e antibacterianas, por isso é um produto indicado para lavar o banheiro.

O que você precisa fazer é pegar o detergente e colocar uma pequena quantidade no vaso sanitário e utilizar uma escova para limpar, em pouco tempo você vai ter um resultado de máxima limpeza.

Dica extra de limpeza

Acontece muito também do ralo do vaso sanitário ficar entupido, a nossa dica é para que quando isso acontecer use uma garrafa inteira de detergente líquido e despeja nas bordas pois assim vai escorrer até o fundo, depois que todo detergente estiver escorrido jogue uma panela com água fervente, espera uns minutos e depois de a descarga.

