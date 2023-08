Se a sua casa tiver estes 2 cheiros, ela não terá BARATAS

Um terror dos problemas domésticos que mais acontece em todas é em relação a baratas, elas têm costumem de invadir casas e gostam de ficar principalmente nas cozinhas a noite e causam esse desconforto. Diversas vezes tentam comprar remédio para matar esses insetos mais passa um tempo e algumas começam a aparecer novamente.

Por isso resolvemos trazer esse texto para você, sabia que tem duas substâncias que quando ficam combinadas emitem um cheiro e faz com que as baratas saiam correndo? É isso mesmo que você leu. Confira no texto abaixo quais são esses ingredientes e como fazer a mistura para expulsar esses insetos do seu lar.

Dois cheiros para espantar as baratas de casa

O primeiro deles é o cravo-da-índia, que é uma especiaria comumente muito encontrada nas cozinhas, ele tem um cheiro forte mais ao mesmo tempo picante e por mais que seja agradável para os humanos, para as baratas é insuportável. O óleo essencial do cravo age como um inseticida natural e tem como repelir uma variedade de insetos.

Já por outro lado temos também as folhas de louro, que é muito utilizada nas cozinhas e tem um cheiro que as baratas não suportam. As folhas são frequentemente usadas em várias receitas na cozinha para dar sabor na comida, e pode ser uma chave certa para você eliminar as baratas da sua casa.

Como fazer essa mistura dos cheiros?

A receita é fácil e simples. Você precisa é de:

1/2 xícara de cravos-da-índia

1/2 xícara de folhas de louro secas

Primeiro, triture os cravos-da-índia e as folhas de louro até formarem um pó. Você pode fazer isso usando um moedor de café ou até mesmo um liquidificador. Veja se as folhas de louro estão completamente secas antes de triturá-las para ter melhores resultados.

Depois, coloque o pó em pequenos potes ou sacos de tecido e distribua-os pela casa. Preste atenção especial à cozinha e ao banheiro, pois estas são áreas que as baratas frequentemente visitam.

Substitua o pó a cada duas semanas para garantir que o cheiro permaneça forte e continue a repelir as baratas.

Vale ressaltar que essa mistura não vai ajudar somente a eliminar as baratas, mas vai também deixar a casa com um cheiro bom.

Prevenção de baratas

A prevenção é a melhor coisa a se fazer, pois o cravo-da-índia e o louro são eficazes para eliminar as baratas, e além disso, como mencionamos acima essa mistura deixa um ar agradável na cozinha e banheiro.

