Boa notícia — este mês de agosto traz alguns feriados. Não sendo para todos os brasileiros, mas irá alcançar milhões de pessoas. Alguns desses feriados irão cair próximos ao fim de semana, tendo grandes chances de emendar a folga até a segunda-feira. Por mais que este mês não possua feriados nacionais, existem alguns feriados regionais que prometem ser gigantes! Veja quais são e prepare agora mesmo aquele descanso merecido.

Próximo dia de descanso dos brasileiros veja a lista de feriados | Imagem: mamewmy / FreePik

Feriados nacionais em agosto?

O segundo semestre do ano de 2023 já chegou e com ele mais de cinco feriados nacionais. Lembrando que os feriados nacionais alcançam todo o Brasil, em contrapartida, os regionais possuem ênfase apenas em algumas regiões do país.

As próximas folgas nacionais irão também acontecer em períodos satisfatórios para emendar com outras folgas. Portanto, este mês de agosto não possui feriado nacional.

Na verdade, o feriado nacional mais próximo será dia 7 de setembro. Entretanto, o mês irá contar com alguns feriados regionais gigantes. Isto é, de três capitais brasileiras.

Primeiramente irá ser iniciado pelo aniversário de João Pessoa, Paraíba — que acontece amanhã (5). Posteriormente de Teresina, Piauí — que irá acontecer no dia 16 e por fim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul — que irá acontecer dia 26 de agosto.

Ambos feriados irão ocorrer ou no fim de semana ou próximos a ele. Garantindo até mesmo uma folga estendida. Por ser um feriado mais voltado à cidade, é possível que órgãos públicos deem folgas maiores aos seus funcionários.

Próximos feriados do ano

Este ano de 2023 ainda possui vários feriados nacionais. Por mais que nenhum deles seja como o de Carnaval, que dura bastante dias — é possível aproveitar o descanso. Haja vista que algumas dessas folgas acontecem na quinta-feira.

Durante todo o ano também existem os feriados opcionais. Que por mais que sejam feriados, não são obrigatórios. Trata-se de feriados que não são estipulados por lei que haja a folga dos funcionários. Logo, não será pago qualquer hora extra e nem falta sem justificava.

Durante todo o ano de 2023 exitiram mais de 15 feriados obrigatórios. Alguns com direito à extensão de folga. Entretanto, o segundo semestre do ano sempre é menos frequente esses dias.

O próximo feriado nacional como citado anteriormente é o da Independência do Brasil — que irá acontecer no dia 7 de setembro. Entretanto, ainda há mais outros por vir. Veja a lista:

Próximos feriados:

Feriado: Dia de Nossa Senhora Aparecida;

Data: 12 de outubro, quinta-feira;

Feriado: Dia de Finados;

Data: 2 de novembro, quinta-feira;

Feriado: Proclamação da República;

Data: 15 de novembro, quinta-feira;

Feriado: Natal;

Data: 25 de dezembro, segunda-feira.

Portanto, o ano ainda conta com vários feriados. Haja vista que só faltam 04 meses para terminar o ano. Daqui a pouco já estamos em 2024 e será possível zerar novamente a lista de feriados e aproveitar cada vez mais as folgas estipuladas nacionalmente.

