Comer depois das 21h pode ser um ERRO! Veja o que acontece com seu corpo

Comer sempre é bom, a qualquer momento aquele lanche gorduroso sempre cai bem, né? Todavia, o que pode trazer prazer momentâneo, a longo prazo, pode prejudicar bastante à saúde, principalmente, quando consumido após às 21 horas, isso é o que indica um estudo que foi conduzido por cientistas do King ‘s College London, que fica localizado no Reino Unido. Confira os resultados.

Veja o que acontece com o seu corpo quando se alimenta após às 21 horas | Imagem de Niek Verlaan por Pixabay

Por que a depender do horário das refeições, pode prejudicar ainda mais a saúde?

Segundo os estudos, comer “fora de horário” pode causar vários danos para a saúde das pessoas, entre eles, os principais são diabete, obesidade e doenças no coração. Mas isso acontece não apenas pelos alimentos em si, mas pela qualidade deles.

Já que de acordo com o estudo, que contou com a participação de 1000 pessoas, a maioria dos voluntários consumiram apenas um lanche por dia, que representava um pouco mais de 20% do total de calorias ingeridas no dia.

Todavia, os lanches em questão quase sempre eram industrializados, ou seja, ricos em açúcar, gordura e sal, o que é bastante prejudicial à saúde. Então, esse fato foi determinante nos resultados da pesquisa.

A depender do alimento, os riscos são bem maiores

Comer os alimentos citados, em horários normais, já é um ato bastante perigoso, pois eles aumentam os níveis de triglicerídeos e de insulina. Todavia, ao consumi-los pela noite, os riscos são bem maiores.

Já que é nesse momento, que acontece o conhecido “jejum noturno” que é o momento que o organismo está trabalhando para equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Então, se há ingestão de alimentos com alto valor calórico, acaba havendo um desequilíbrio no corpo.

O que acarreta em índices mais altos de hemoglobina glicada – é um indicador de pré-diabete – de glicose pós-prandial – que indica que há um descontrole nos níveis de insulina – e de triglicerídeos pós-prandiais – que apresenta um grande risco para o entupimento das artérias –

Escolha o alimento correto

Portanto, a melhor opção é escolher o alimento correto que será ingerido nesse momento da noite. O ideal seria realizar apenas uma refeição leve, mas é fato que para algumas pessoas, principalmente aquelas que chegam tarde em casa, isso fica inviável.

Mas que a pessoa priorize alimentos naturais e que não sejam ricos em gorduras e nem pensar em industrializados, pois eles possuem ingredientes que são prejudiciais à saúde, principalmente se consumidos pela noite.

E por fim, evite comer tarde da noite, como salientado, o período de jejum noturno é importante para o corpo humano e deve ser bastante respeitado, pois no longo prazo, pode causar inúmeras complicações para o paciente.