Velório com “estilo Barbie”: funerárias lançam caixões cor-de-rosa

O live-action ‘Barbie: o filme’ tem se consolidado a cada dia como um grande fenômeno da indústria cinematográfica, e é considerado por muitos como maior filme lançado até agora em 2023, despertando um grande interesse entre os espectadores, especialmente nos fãs da famosa boneca. Pegando carona com essa popularidade, diversas empresas aproveitaram para criar estratégias de marketing, e, surpreendentemente, até mesmo funerárias não ficaram de fora. Saiba mais sobre o inusitado marketing logo abaixo.

Casa funerária se inspira em filme da Barbie para vender caixões cor-de-rosa. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Marketing sem limites?

Recentemente, uma empresa do setor funerário situada no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, chamou a atenção nas redes sociais ao entrar na onda da febre ‘Barbie’ e produzir um caixão totalmente cor de rosa. Em um vídeo, divulgado no perfil do Instagram da funerária, a urna inspirada na cor favorita da personagem, é registrada com detalhes, ao som da música tema do filme.

Após ganhar destaque nas redes sociais, a campanha da funerária brasileira inspirada na temática da ‘Barbie’ gerou diversas reações entre os internautas, que não perderam a oportunidade de fazer brincadeiras e memes relacionados à ideia.

Alguns dos comentários deixados na postagem incluíram frases como “Morrer nunca foi tão fashion”, “No mínimo, ia querer que colocassem meu look rosa pra combinar”, e até mesmo um desejo por um caixão roxo. A prova ‘bem viva’ de que a febre de “Barbie: o Filme”, ainda não tem prazo para acabar, ao menos em terras brasileiras.

Funerária mexicana seguiu a mesma ‘estratégia’

A criatividade da funerária de Santa Catarina não foi a única a se destacar nesse cenário. No México, outra empresa do setor funerário também aderiu ao conceito de ‘Barbie’, aproveitando as referências do filme para sua própria campanha.

Inspirando-se em um trecho do filme em que falam sobre a morte, a funerária mexicana divulgou seu caixão cor-de-rosa, apresentando detalhes em dourado e adesivos de estrelas como decoração. A voz que narra o vídeo de divulgação declama um texto de reflexão: “Sabemos que cada vida é um tesouro cheio de momentos preciosos, risos e sonhos realizados. Este caixão com sua marcante cor rosa brilhante representa a centelha e a energia daqueles momentos inesquecíveis que eles viveram.”

O vídeo revelou os caixões cor-de-rosa, destacando a importância das histórias de vida serem lembradas e celebradas com cor e vitalidade. A empresa destacou que essa homenagem deve ser uma celebração cheia de amor, cor e memórias inesquecíveis. A iniciativa chamou a atenção nas redes sociais e mostrou como a cultura pop, em tempos de fortes influências digitais, é capaz de ditar a direção até mesmo no setor que, a princípio, era para ser o mais sério na prestação de serviços.

