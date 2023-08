O que fazer se o INSS negar seu pedido?

Quando se trata do INSS, é importante estar ciente de que o indeferimento de um pedido de benefício pode ocorrer em diversas situações, sendo mais comuns nos casos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e aposentadoria especial. É crucial compreender que, em muitos casos, o INSS pode cometer erros ao negar a concessão de aposentadorias, pensões por morte, auxílios e outros benefícios. Neste contexto, é fundamental saber o que fazer caso o INSS indefira o benefício que você solicitou.

Diante dessa situação, é recomendável adotar algumas medidas. Em primeiro lugar, é necessário verificar os motivos específicos para o indeferimento do benefício. Para isso, é possível consultar o extrato do processo no próprio site do INSS ou procurar informações em uma agência da Previdência Social.

O que precisa pra solicitar os benefícios

Quando você verifica o status do seu pedido de benefício no INSS e encontra a expressão “indeferido”, isso significa que o Instituto negou a sua solicitação. Infelizmente, a Previdência Social não aceitou conceder o benefício que você solicitou. Existem outras opções de termos que você pode encontrar ao verificar o andamento do seu pedido de benefício:

Pré-habilitado: Essa expressão indica que o seu pedido ainda está sendo processado pelo órgão. O INSS está analisando os documentos e informações fornecidas. Habilitado: Quando seu pedido está na etapa “habilitado”, significa que ele está sob análise do INSS. É importante observar que “habilitado” não quer dizer que o benefício foi concedido, mas apenas que o processo está sendo avaliado. Deferido: Se o seu pedido é considerado “deferido”, parabéns! Isso significa que o INSS concedeu o benefício que você solicitou, e você receberá os pagamentos conforme as regras aplicáveis.

Exceção: benefício indeferido parcialmente. Uma situação menos comum é quando o termo “indeferido parcialmente” ou “indeferido em partes” aparece na consulta do benefício. Isso acontece quando você faz mais de um pedido ao INSS e o órgão aceita apenas algumas das solicitações. Isso é mais frequente em pedidos de aposentadoria que envolvem períodos especiais ou tempo rural.

Por exemplo, se você solicitar uma aposentadoria com a conversão de quatro períodos como especiais e o INSS reconhecer apenas dois deles, seu benefício será indeferido parcialmente. Isso significa que você terá o direito de converter dois períodos, mas ainda não completará os requisitos para a aposentadoria.

É essencial estar atento a essas informações e entender o status do seu pedido no INSS para tomar as medidas adequadas caso seja necessário fazer recursos ou ajustar as informações fornecidas ao órgão. Se tiver dúvidas ou dificuldades, buscar orientação especializada pode ser de grande ajuda para garantir seus direitos previdenciários.

Como consultar minha solicitação?

É perfeitamente viável realizar a consulta ao INSS sem sair de casa, evitando enfrentar filas e economizando tempo com um procedimento simples. Depois de fazer sua solicitação, você pode acompanhar o andamento do processo diretamente no site Meu INSS.

Para isso, você precisará ter em mãos alguns dados, como seu nome, CPF, data de nascimento e número do benefício.

Primeiramente, faça o login no sistema. Caso ainda não possua uma senha, clique na opção “cadastrar senha” e siga os passos do registro. Após o cadastro, na página inicial da plataforma, você encontrará um menu com várias opções, incluindo “Agendamentos” e “Pedir Aposentadoria”. Escolha a opção “Meus Benefícios”.

Nessa seção, você terá acesso a uma página com todos os benefícios que foram solicitados ao INSS, independentemente de estarem ativos ou não. Nessa tela, será possível verificar o status do pedido que você deseja consultar. Para obter mais detalhes, basta clicar sobre o benefício em questão.

Na página de detalhes do benefício, você poderá visualizar o número e o tipo de benefício solicitado, além de conferir sua situação atual, que pode ser: “pré-habilitado”, “habilitado”, “deferido” ou “indeferido”. Essa facilidade proporcionada pelo Meu INSS permite que você acompanhe todo o processo com comodidade e rapidez, estando informado sobre o status do seu benefício de forma simples e eficiente.

