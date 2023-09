No mundo da era digital, as aparências geralmente enganam. Ao olhar para a tela inicial do seu celular com sistema Android pode parecer que todos os aplicativos instalados estão à vista, mas na realidade existe algo por ‘debaixo dos panos’. Continue a leitura, a seguir, para saber como encontrar apps ocultos em seu smartphone.

Existem aplicativos secretos no seu celular; descubra como encontrá-los. | Imagem: Mia Baker / unsplash.com

O segredo do seu celular foi revelado

No mundo da tecnologia, as aparências podem enganar. Ao olhar para a tela inicial do seu dispositivo Android, pode parecer que todos os aplicativos instalados estão à vista, mas a verdade é um pouco mais complexa do que isso.

Alguns aplicativos têm a habilidade de se camuflar nas sombras, escapando facilmente do olhar desatento. Descobrir esses aplicativos secretos pode ser um desafio, mas não é algo impossível de se realizar. Neste guia, vou te mostrar o passo a passo para revelar esses mistérios ocultos no seu celular Android.

Leia mais: Android mantém estas 7 ferramentas ESCONDIDAS no celular

Revelando aplicativos ocultos no Android

Existem diversas situações em que desejamos saber quais aplicativos estão escondidos em nossos dispositivos, seja para monitorar o uso de nossos filhos ou garantir que nossos próprios segredos estejam bem guardados. Abaixo, apresentamos duas maneiras para desenterrar esses aplicativos misteriosos:

1. Através da tela de aplicativos:

Deslize a tela de baixo para cima para abrir a tela de aplicativos.

Toque nos três pontos no canto superior direito.

Selecione “Configurações”.

Toque em “Ocultar aplicativos”.

Os aplicativos escondidos serão revelados na seção “Aplicativos ocultos”.

2. Usando as configurações:

Acessar as configurações do Android através do ícone de engrenagem;

Clique em “Aplicativos”;

Toque em menu de exibição, próximo de “Seus aplicativos”;

No campo “Filtrar por”, selecione “Todos”;

Escolha “Ok” para exibição da lista completa de apps instalados.

Descobrindo a verdadeira função de um aplicativo

Nem sempre a aparência reflete a verdadeira essência de um aplicativo. Alguns aplicativos podem esconder funções secretas, como ocultar imagens, vídeos e documentos. Por exemplo, o aplicativo “Smart Hide Calculator” pode parecer uma calculadora comum, mas frequentemente é usado para armazenar arquivos de mídia de forma discreta. Veja como descobrir a verdade por trás desse disfarce:

Mantenha pressionado o ícone do app que deseja por poucos segundos;

Toque no ícone “i” no canto superior direito do menu;

Role para baixo e selecione “Detalhes do app na loja”;

Haverá um redirecionamento para a Play Store, onde dados oficiais sobre o app estão disponíveis.

Ocultando aplicativos sensíveis

Uma característica destacada do Android é sua variedade de interfaces de sistema, como a One UI da Samsung. Você pode até mesmo ocultar aplicativos da biblioteca usando recursos especiais dessas interfaces. Aqui está um guia para ocultar aplicativos, como os de bancos:

Entre nas configurações do dispositivo e clique em “Tela inicial”;

Toque em “Ocultar aplicativos”;

Percorra a lista de aplicativos e selecione os que deseja esconder;

Toque em “OK” para confirmar.

Para dispositivos ‘não-Samsung’

Se você não possui um dispositivo Samsung, não se preocupe! Outras marcas, como Xiaomi, também oferecem recursos semelhantes. Além disso, a Play Store disponibiliza aplicativos dedicados que podem proteger seus aplicativos com senhas.

Leia também: Tem Android? Então você pode gravar ligações ASSIM