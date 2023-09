Carregue o celular 4 VEZES mais rápido fazendo o seguinte

Foi divulgada recentemente por especialistas de uma gigante do mundo da telecomunicação norte-americana, uma maneira que acelera expressivamente o carregamento do seu celular em até quatro vezes. Ficou curioso? Continue a leitura para finalmente dar uma bela turbinada no processo de recarga da sua bateria.

Conheça o segredo para carregar o seu celular quatro vezes mais rápido do que o normal. / Imagem: Divulgação.

Carregando sua bateria na velocidade da luz

Todos já enfrentamos a ansiedade de esperar que nosso iPhone ou qualquer outro smartphone carregasse completamente, não é? No entanto, existe uma maneira simples de reduzir drasticamente esse tempo de espera.

O segredo para acelerar o carregamento do seu iPhone em até quatro vezes está escondido nas configurações do dispositivo que você já possui. Continue a leitura para finalmente dar uma bela turbinada no processo de recarga da sua bateria.

O segredo por trás de um simples recurso

O truque mágico para um carregamento super rápido está ao alcance dos seus dedos – o Modo Avião. Projetado originalmente para desativar recursos que podem interferir nas transmissões de aeronaves durante voos, esse modo pode ser usado para acelerar significativamente o carregamento do seu iPhone.

Ao ativar o Modo Avião enquanto o dispositivo está sendo carregado, você pode reduzir o tempo necessário para que a bateria atinja 90% em incríveis uma hora e meia. Aprenda como fazê-lo, logo abaixo.

Ativando o Modo Avião

Ativar o Modo Avião é mais simples do que você imagina. A partir da “Central de Controle”, acessível deslizando o dedo pela tela, basta selecionar o ícone do Modo Avião para desfrutar desse aumento na velocidade de carregamento.

Dica Bônus

Mas há ainda mais uma dica para acelerar o processo. Nas configurações, vá para a seção “Bateria” e ative o “Modo Pouca Energia”. Isso otimizará os processos do seu sistema iOS e reduzirá ainda mais o consumo de energia, permitindo que seu iPhone alcance a carga desejada em um piscar de olhos.

Outras práticas para um carregamento eficiente

Se você deseja um carregamento rápido e eficaz, aqui estão algumas outras dicas úteis:

Desligue o Aparelho : Desligar o iPhone enquanto o carrega pode acelerar o processo, direcionando toda a energia para a recarga.

: Desligar o iPhone enquanto o carrega pode acelerar o processo, direcionando toda a energia para a recarga. Remova a Capinha : Capinhas protetoras podem reter calor e afetar o processo de carregamento. Removê-las durante o carregamento pode melhorar a eficiência.

: Capinhas protetoras podem reter calor e afetar o processo de carregamento. Removê-las durante o carregamento pode melhorar a eficiência. Opte pela Tomada: Embora o carregamento sem fio seja conveniente, usar uma tomada pode ser mais eficiente em termos de velocidade.

Benefícios que vão além da bateria

É importante mencionar que o carregamento eficiente do seu dispositivo não apenas economiza tempo, mas também pode prolongar a vida útil da bateria do seu celular.

Evitar picos de carga e calor excessivo durante o carregamento pode ajudar a preservar a capacidade da bateria a longo prazo, economizando dinheiro em substituições de bateria e contribuindo para a sustentabilidade ao reduzir o desperdício eletrônico. Portanto, adotar essas dicas não só beneficia sua experiência imediata, mas também o futuro do amado smartphone.

