Nova função do WhatsApp promete abalar as estruturas da internet

Recentemente, o site WABetainfo revelou que mais um recurso do WhatsApp está sendo testado em versões Beta do aplicativo de mensagens. Segundo as primeiras análises, a função promete tornar a experiência de ingressar em grupos mais agradável e simples para novos membros. Saiba mais detalhes sobre a nova ferramenta que será liberada em breve, a seguir.

O novo recurso do WhatsApp será útil em diversos cenários | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

Novo recurso do WhatsApp fará sucesso

O WhatsApp está constantemente empenhado em aprimorar a forma como as pessoas se comunicam em sua plataforma. Prova disso foram as dezenas de atualizações já implementadas no aplicativo ao longo dos últimos meses de 2023. Com recursos que vão desde mudanças visuais até funções realmente mais úteis que buscam facilitar a vida do usuário do app de mensagens.

Recentemente, a empresa iniciou testes de um recurso que promete tornar a experiência de ingressar em grupos mais agradável e simples para novos membros. Saiba mais detalhes sobre a nova ferramenta que será liberada em breve, a seguir.

Conheça a nova ferramenta

Este novo recurso, atualmente em fase de testes na versão beta para Android, tem como objetivo permitir que os recém-adicionados a um grupo tenham acesso ao histórico de mensagens da conversa. A ideia por trás disso é facilitar a integração desses novos membros, permitindo que eles acompanhem as conversas anteriores.

Como funciona?

A ferramenta que está sendo testada por desenvolvedores escolhidos a dedo, funciona automaticamente compartilhando as mensagens enviadas no grupo nas últimas 24 horas antes que um novo membro entre no chat. Isso significa que esses novos membros terão a oportunidade de se familiarizar com os tópicos e discussões recentes, o que torna mais simples se envolverem nas conversas desde o início.

Segundo informações de um site especializado em WhatsApp, essa iniciativa tem como objetivo melhorar a experiência dos novos membros em grupos, os deixando mais informados e conectados assim que ingressam na conversa. A tela de introdução para esse recurso já foi identificada na versão beta mais recente, o que sugere que a implementação está em andamento.

Segurança e privacidade garantidas

É importante mencionar que, mesmo com o compartilhamento do histórico de mensagens, o WhatsApp mantém a segurança e privacidade das conversas intactas. Todas as mensagens continuam protegidas pela criptografia de ponta a ponta, e um novo conjunto de chaves de criptografia é gerado para garantir que as mensagens permaneçam privadas e seguras quando são entregues aos dispositivos dos novos membros.

Vale destacar que a ativação deste recurso depende da ação de um administrador do grupo. Isso significa que os administradores mantêm o controle, assegurando que o recurso seja utilizado de forma adequada.

O que esperar da nova função

Apesar de ainda não haver data para lançamento, a chegada deste recurso promete tornar os grupos do WhatsApp mais práticos e conectados. A capacidade de acompanhar rapidamente as conversas anteriores facilitará a integração dos novos membros de forma mais suave e eficaz.

