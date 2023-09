Nova chuva de meteoros em 2023: de onde será possível ver?

Com determinada frequência, acontecem no céu alguns fenômenos que são capazes de encantar qualquer pessoa, a exemplo das estrelas cadentes e da chuva de meteoros, por exemplo.

Inclusive, a depender do evento, não são poucas as pessoas que literalmente se locomovem até mesmo de um país a outro, de modo a conseguir visualizar tudo com a maior nitidez possível e guardar na memória as melhores imagens de um acontecimento único.

E agora, no mês de setembro, algo do tipo já está acontecendo, conforme será explicado no decorrer dos próximos tópicos.

Toda chuva de meteoros é um verdadeiro espetáculo visual | Imagem: Fernando Rodrigues / unsplash.com

Onde a chuva de meteoros de setembro será visível

Já há alguns dias o céu tem sido visitado pela chuva de meteoros denominada Alpha Aurígidas 2023. Mas, mesmo que ela já esteja “caindo”, será exatamente agora, no mês de setembro, que este fenômeno astronômico belíssimo pode ser contemplado em toda a sua plenitude.

Logo, as pessoas que não querem perdê-lo de vista devem se atentar muito à data na qual conseguirão admirar os fragmentos espaciais e queda. Sendo que o local para visualizar tal fenômeno é especificamente o México.

Vale lembrar que no decorrer dos anos as chuvas de meteoros costumam se fazer presente, sendo que cada uma delas é nomeada considerando sempre a constelação na qual seu brilho aparece.

E agora, em setembro do ano de 2023, é a vez da chuva de meteoros que está relacionada à Aurígidas, mais especificamente presente na constelação denominada Cocheiro.

O primeiro dia de setembro já foi marcado por este fenômeno espacial

De acordo com as informações que foram compartilhadas em inúmeros portais que são especializados no assunto, a chuva de meteoros em questão teve início exatamente no dia 28 de agosto, e chegará ao fim somente no dia 5 de setembro. Porém, já no primeiro dia do mês, sexta-feira, foi quando ela ficou mais visível no céu.

Alguns relatos indicam que este espetáculo visual único teve início após a meia-noite, mais especificamente em torno das 00h48, e se mostrou ainda mais ativo alguns momentos antes de o dia amanhecer, por volta das 05h56, considerando a hora central do México.

É preciso saber onde ir, de modo a ter a melhor vista possível

Independentemente do dia e do horário escolhido, qualquer pessoa que deseje ver a chuva de meteoros em terras mexicanas agora no início do mês de setembro poderá deixar de lado os equipamentos clássicos para esse tipo de observação, como os telescópios e os binóculos.

Porém, é extremamente recomendável escolher um local que seja propício para isso, no qual o campo de visão do céu seja bem amplo e, no qual, também, não existam anúncios, prédios ou mesmo luzes que acabam por dificultar a admiração do céu noturno.

Desta forma, a experiência será de fato muito proveitosa.

Mas, claro: quem tiver equipamentos e quiser utilizá-los, também conseguirá apreciar o céu de forma única.

