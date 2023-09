MARÉ DE SORTE em setembro para apenas 2 signos

Setembro acabou de começar e para quem é fã do estudo dos astros, é a hora certa para analisar previsões para os 12 signos solares do zodíaco. Amor, dinheiro, saúde e conquistas pessoas sempre são pauta na hora de checarmos o que a astrologia reservou para cada um de nós no mês que se inicia. A seguir, confira quais os dois signos que terão um encontro com a sorte nos próximos 30 dias.

Os signos da sorte em setembro

O mês de setembro se apresenta como um período de revelações e oportunidades no horizonte astrológico. Mas e quanto a sorte, dinheiro e toda as demais boas novas para o mês que acabou de começar? Continue a leitura e saiba o que está reservado para dois signos, em especial.

Os 2 signos contemplados pela sorte do mês

Com o término do ciclo retrógrado de Vênus em Leão e o início da retrogradação de Júpiter em Touro, a influência cósmica oferece um momento propício para o crescimento pessoal e o reconhecimento. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

1. Leão, um dos signos beneficiados neste mês

Vênus, encerrando sua retrogradação em Leão no dia 3 de setembro, traz boas perspectivas para os leoninos. Após um período de desentendimentos e incertezas, surge uma fase de renovação e harmonia nas relações pessoais e na vida amorosa deste signo. Os leoninos experimentarão uma intensificação das atrações e uma maior clareza nas decisões relacionadas ao coração.

Além disso, no dia 6 de setembro, a conjunção entre o Sol e Mercúrio proporciona aos leoninos a habilidade de comunicar suas ideias com carisma e precisão. Portanto, se você é um leonino aguardando o momento certo para apresentar uma proposta de trabalho ou expressar seus sentimentos, este é o momento ideal.

2. A sorte que bate à porta do signo de Touro

Júpiter inicia sua retrogradação em Touro no dia 4 de setembro, oferecendo aos taurinos a oportunidade de uma profunda introspecção e crescimento pessoal. Este é o momento perfeito para refletir sobre metas de longo prazo, ajustar planos e estabelecer novos caminhos.

A energia favorável de Mercúrio, em trígono com Júpiter no mesmo dia, proporciona aos taurinos uma compreensão ampliada das situações e relacionamentos. A capacidade de comunicação é aprimorada, tornando as conversas mais profundas e significativas.

A Lua Nova em Virgem, em 14 de setembro, traz uma sensação de renovação e motivação para os taurinos. É o momento de colocar em prática as reflexões feitas nos primeiros dias do mês e seguir em direção aos objetivos traçados.

Influência dos ascendentes em Leão e Touro

Se você se perguntou se a sorte beneficiará aqueles que possuem ascendente em Leão ou Touro, a resposta é sim! As energias de setembro também exercem sua influência, porém de maneira mais sutil. O ascendente está ligado à forma como nos apresentamos ao mundo, nossa “máscara social”.

Portanto, enquanto os leoninos e taurinos sentirão as energias predominando em sua essência interna, aqueles com ascendente nesses signos podem perceber uma maior facilidade nas interações sociais, projetando uma imagem mais confiante e assertiva.

Chegou a hora de brilhar

Em resumo, este período é como um empurrão cósmico para que você brilhe e se destaque no palco da vida. Aproveite para estabelecer conexões e causar impressões positivas enquanto as energias astrológicas estão ao seu favor.

