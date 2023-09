Polêmica: WhatsApp pode ter custo EXTRA no Brasil; entenda

Neste exato momento, enquanto este artigo é lido, milhares de pessoas estão com seus celulares em mãos, fazendo uso do famoso aplicativo WhatsApp, que já se tornou sinônimo de praticidade em comunicação em todo o mundo.

Vale frisar, ainda, que o “Whats”, como é carinhosamente chamado por muitos, também caiu no gosto dos brasileiros rapidamente por ser totalmente isento de custos para uso: basta baixar gratuitamente, cadastrar o telefone e começar a conversar com amigos e familiares.

Porém, o que muitas pessoas não imaginam é que esta realidade pode vir a mudar, conforme será explicado a seguir.

O uso gratuito do WhatsApp pode estar com os dias contados | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um serviço que podem deixar de existir no Brasil

Os famosos pacotes de telefonia móvel que oferecem a vantagem de “zero rating” são aqueles que basicamente permitem que seus usuários consigam acessar alguns apps sem que isso interfira na franquia de dados referente ao plano que foi contratado.

Ou seja: eles permitem que a navegação ocorra sem o consumo de dados.

Trata-se de algo que agradou os brasileiros desde que chegou ao mercado, justamente por conta de suas vantagens.

De modo geral, os aplicativos contemplados nesses pacotes são as redes sociais, mas também há casos em que as plataformas de educação e os serviços de streaming, entre muitos outros, também estão inclusos, a exemplo do próprio WhatsApp. E o objetivo é somente um: fidelizar e atrair os clientes, oferecendo para eles uma boa vantagem competitiva, no que diz respeito à concorrência.

Porém, estes pacotes tão interessantes podem chegar ao fim em território brasileiro, uma vez que existem preocupações no que diz respeito à acessibilidade e, também, em relação à competição justa entre todos os provedores.

Seria o fim do WhatsApp “grátis” no país?

De início, vale destacar que este movimento de revisão dos pacotes que oferecem Youtube, WhatsApp e outros apps totalmente de graça não é uma iniciativa brasileira, mas sim algo que já se configura como tendência mundial.

Alguns países da Europa, por exemplo, assim como a Índia, já deixaram essa prática de lado, dando espaço para que pacotes com mais internet fossem vendidos. E isso, na prática, dá a cada usuário a liberdade para usar o app que quiser no momento em que quiser, mesmo que os dados estejam sendo consumidos.

No Brasil, especificamente, algumas empresas de telefonia concordam com essa reavaliação, e consideram chegar ao ponto de encerrar os planos de app de uso gratuito, desde que encontrem uma solução que seja eficaz para todo esse contexto.

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) aponta que os pacotes sem consumo de dados atrapalham a competitividade e deixam os usuários limitados, no que diz respeito ao uso da internet.

Neste caso, a proposta apresentada ao governo é que, quando os dados se esgotarem, seja permitida a navegação em uma velocidade menor, ou que os pacotes de dados disponibilizados ganhem aumento.

Porém, seja no que diz respeito ao WhatsApp ou mesmo aos demais aplicativos, ainda não há nada definido.

