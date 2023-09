WhatsApp está diferente de novo! Mas apenas para alguns usuários

De acordo com o site WABetaInfo, estão sendo trabalhadas atualizações para a aparência do WhatsApp no sistema operacional iOS, o que engloba os iPhones. Essas mudanças têm como objetivo proporcionar ao aplicativo uma estética mais contemporânea e simplificada. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre o que virá na nova atualização e quando deve ser liberada para todos os smartphones.

WhatsApp lançará em breve recurso que permitirá uma nova experiência visual em navegação pelo app. | Foto: Gerd Altmann / Pixabay

E e eles não se cansam de mudar

Segundo informado recentemente pelo site especializado WABetaInfo, está em andamento o desenvolvimento de atualizações para o layout do WhatsApp destinado ao sistema operacional iOS, ou seja, iPhones. Essas modificações visam conferir ao aplicativo uma aparência mais moderna e minimalista, passando por fases de refinamento e ajustes.

Embora ainda não haja uma data definida para a disponibilidade do novo visual a todos os usuários, os detalhes compartilhados até agora permitem uma visão aproximada das mudanças que estão por vir. As transformações incidirão especialmente sobre os elementos de navegação, como os botões e barras. Saiba mais detalhes sobre (mais uma) atualização da plataforma de mensagens, a seguir.

Leia mais: Escute mensagens de áudio sem que ninguém saiba no WhatsApp (nem mesmo quem enviou)

Renovação visual para o Whatsapp

Recentemente, também foi noticiado que o sistema Android também passaria por uma renovação visual, gerando discussões em torno de sua semelhança com a interface do iPhone. Nesse redesenho, os botões serão posicionados na parte inferior da tela, concentrando atalhos na área mais acessível, a fim de facilitar a operação com o polegar.

Novidade otimiza experiência de navegação no app

A análise das versões de teste no iOS sugere que a motivação por trás dessa atualização seja alcançar uma uniformidade visual entre as diferentes plataformas, enquanto se afasta de certos elementos gráficos coloridos. O icônico verde do WhatsApp, por exemplo, será mantido como cor predominante, evocando um senso de identidade.

O propósito do novo design é otimizar a experiência de navegação no aplicativo, mediante ajustes nos menus, funções de busca e atalhos diretos. A interface almeja uma aparência mais limpa e organizada, preservando, contudo, os botões essenciais para o acesso às principais funcionalidades. Vale ressaltar que a reestruturação visual do WhatsApp representa uma atualização há muito aguardada.

Data de lançamento para usuários finais

Atualmente, os participantes do programa beta ainda não têm acesso à versão atualizada. Entretanto, nos códigos da atualização 23.17.1.77, já se encontram traços da nova interface. É provável que essas inovações sejam disponibilizadas a todos os usuários quando os testes forem concluídos. O mesmo princípio pode ser aplicado à versão Android, que também está em processo de avaliação desde maio, porém sem uma data exata para seu lançamento definitivo.

Relembre as principais atualizações do ano

Com mencionado anteriormente, a Meta resolveu investir pesado no WhatsApp em 2023 e constantes atualizações têm sido anunciadas, seja para recursos visuais, como para melhorar a experiência do usuário e reforçar a segurança dos seus dados. Veja a seguir, algumas atualizações mais marcantes do ano, até agora.

Envio de imagens em alta resolução

Na atualização 2.23.12.78 do WhatsApp, lançada em 20 de junho, os usuários notaram a adição do recurso de envio de imagens em alta resolução. Anteriormente testado na versão beta do aplicativo, agora ele está disponível na versão estável. Ao compartilhar uma imagem em alta resolução, os usuários verão a opção “HD” no topo da tela. Selecionando essa opção, é possível ajustar a qualidade da foto para uma resolução superior. No chat, as imagens enviadas em alta resolução são marcadas com “HD” no canto inferior direito.

Silenciar chamadas de números desconhecidos

No dia 20 de junho, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade: a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos. Essa adição visa proporcionar maior privacidade e controle sobre as chamadas recebidas, evitando spam, fraudes e ligações indesejadas. Para habilitar esse recurso, siga estas etapas: vá para “Configurações” > “Privacidade” > “Chamadas” > “Silenciar chamadas desconhecidas” e selecione a opção de bloqueio.

Canais no WhatsApp

O WhatsApp está introduzindo os “Canais” como uma resposta ao Telegram, permitindo que indivíduos e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de membros, em um formato similar ao concorrente. Essa função estará acessível em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada das conversas pessoais e comunidades. A previsão é que essa funcionalidade chegue ao Brasil nos próximos meses. É importante distinguir os “Canais” da função já existente, “Comunidades”, que limita grupos a 5 mil pessoas.

Bônus: controle de privacidade

Além das funções mencionadas, a atualização 2.23.12.78 também traz o “Controle de Privacidade”. Esse recurso concentra todas as configurações de privacidade em um único lugar. Acessá-lo é simples: vá para a aba “Configurações”, selecione “Privacidade” e escolha o “Controle de Privacidade” no topo da tela. Dessa forma, configurações como silenciar chamadas desconhecidas e habilitar a confirmação em duas etapas podem ser gerenciadas de forma centralizada.

Leia também: WhatsApp decide proibir ESTAS palavras. Quem enviar pode ser banido