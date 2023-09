Consulte e faça online o requerimento do INSS em 2023

Requerimento do INSS – Requerimento do INSS é uma solicitação feita pelo segurado ao Instituto Nacional do Seguro Social para a abertura de um processo administrativo. O requerimento é necessário para a maioria dos benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Como fazer o requerimento do INSS

O requerimento pode ser feito de forma presencial, em uma agência do INSS, ou online, pelo aplicativo ou site Meu INSS. Para fazer o requerimento presencialmente, é necessário agendar um atendimento pelo telefone 135 ou pelo site do INSS. No caso do requerimento online, é necessário fazer o cadastro no Meu INSS e acessar a opção “novo pedido”.

Após o requerimento ser feito, o INSS analisará a solicitação e emitirá uma decisão. Se o pedido for deferido, o benefício será concedido. Se o pedido for indeferido, o segurado poderá recorrer da decisão.

Quando fazer o requerimento do INSS?

O requerimento do INSS deve ser feito sempre que o segurado precisar de um benefício previdenciário.

Alguns exemplos de benefícios previdenciários que exigem o requerimento são:

Aposentadoria

Auxílio-doença

Salário-maternidade

Pensão por morte

Benefício assistencial ao idoso

Benefício assistencial à pessoa com deficiência

Os principais tipos de requerimentos do INSS são:

Pedido de aposentadoria

Pedido de revisão de benefício

Alteração cadastral

Liberação do benefício novo para empréstimos

Cadastro de procurações

Pedido de aposentadoria

O pedido de aposentadoria é o requerimento mais comum feito ao INSS.

Para solicitar a aposentadoria, o segurado deve atender aos requisitos estabelecidos pela lei.

Os requisitos variam de acordo com o tipo de aposentadoria, como idade, tempo de contribuição e tipo de atividade profissional.

Pedido de revisão de benefício

O pedido de revisão de benefício é feito quando o segurado acredita que houve algum erro no cálculo do benefício.

Os erros mais comuns são relacionados ao tempo de contribuição, à média salarial e ao valor do benefício.

Alteração cadastral

O pedido de alteração cadastral é feito quando o segurado precisa atualizar seus dados cadastrais, como nome, data de nascimento, endereço ou número de telefone.

Liberação do benefício novo para empréstimos

O pedido de liberação do benefício novo para empréstimos é feito após o benefício ser concedido.

Com as novas regras, a solicitação para desbloquear o benefício só pode ser feita após o período de 30 dias.

Cadastro de procurações

O cadastro de procurações é feito para que o segurado possa autorizar outra pessoa a realizar procedimentos no INSS em seu nome.

Isso é muito útil quando o segurado é acometido por alguma doença incapacitante ou quando sofre uma redução de mobilidade.

Importância

Por isso, o requerimento do INSS é um procedimento importante para a concessão de benefícios previdenciários.

Saber como fazer o requerimento e quando ele é necessário pode ajudar o segurado a ter acesso aos seus direitos.

Aqui estão algumas dicas para fazer o requerimento do INSS:

Organize todos os documentos necessários antes de fazer o requerimento.

Leia atentamente as informações sobre o requerimento antes de fazê-lo.

Se tiver dúvidas, entre em contato com o INSS.

