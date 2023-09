Não é de hoje que muitos brasileiros acabam deixando acumular dívidas veiculares. Isto é, valores referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas ou licenciamento. É possível quitar essas dívidas rapidamente através de algumas plataformas de débitos pendentes. Algumas exclusivas para situações como essas. Entretanto, veja as opções disponíveis no mercado!

Aprenda como parcelar os débitos do carro ou moto pelo celular | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Parcele seus débitos através do Pix

Uma das melhores maneiras de parcelar os débitos veiculares é através do pagamento Pix. Haja vista que é um pagamento direto e que o cliente se livra da dívida de uma vez por todas. Além disso, o pagamento no Pix como é “à vista” possui descontos na maioria das vezes.

Quando é optado por pagamento através de cartão de crédito parcelado, juros e taxas podem ser cobrados. Para parcelar os débitos por Pix é necessário aderir a uma modalidade denominada de “Pix parcelado”.

O usuário interessado deverá ir no aplicativo do banco e escolher a opção de “Pix parcelado”. Na qual ele irá conseguir pagar os débitos através do Pix usando o cartão de crédito. É uma espécie de maquineta de crédito, mas com menos juros e dentro da lei (é ilegal passar o cartão de crédito na própria maquineta).

Os juros são variáveis e depende do valor e quantidade de parcelas. Aplicativos como Nubank e PicPay já oferecem essa modalidade. Lembrando que o dinheiro pode ser usado para outros fins — de acordo com seus respectivos interesses.

Outras modalidades são anunciadas

Existem outros aplicativos exclusivos para essa modalidade, como é o caso do PicPay. Que parcela os débitos em até 12 vezes através do limite do cartão de crédito.

Entretanto, existem outros aplicativos que permitem essa modalidade. Lembrando que cada um possui condições distintas de crédito. É importante verificar cada um de acordo com os respectivos interesses.

O Detran-SP divulgou em seu site oficial uma lista com alguns sites credenciados que são parceiros do órgão no parcelamento de dívidas. Veja alguns.

Pinpag – Esmeralda Serviços Digitais Ltda.

Fácil Pay – Fácil Pay S.A.

B23 – B23 Tecnologia e Pagamentos Ltda.

CDX Express – CDX Express Services Ltda.

Portanto, são modalidades oficiais e que permitem que os motoristas consigam realizar o parcelamento de débitos pendentes. Haja vista, que é uma das melhores opções. Caso contrário, o motorista pode cair em uma blitz e perder o veículo.

