VITÓRIA ou DERROTA? Banco anuncia novidade para quem tem este cartão

O Banco do Brasil está prestes a oferecer uma nova comodidade aos seus clientes, uma tag de pagamento automático de pedágios desenvolvida em colaboração com a empresa Veloe.

A Tag BB, como é chamada, é uma inovação que trará maior agilidade e praticidade para os titulares de cartões do banco.

Acompanhe as novidades para quem tem cartão do banco do brasil. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Conheça a nova Tag de pedágio

Com a parceria, ambos reafirmam seu compromisso de proporcionar soluções inovadoras e vantagens exclusivas aos seus clientes.

Essa iniciativa promete simplificar a maneira como as pessoas enfrentam pedágios e estacionamentos, melhorando sua jornada nas estradas e áreas urbanas.

Tag BB: Pagamentos automáticos e exclusivos

A inovação do Banco do Brasil, permite que os clientes efetuem pagamentos automáticos em pedágios de todo o país, juntamente com estacionamentos de rua, shoppings, aeroportos e centros comerciais.

Com essa tag, os clientes poderão desfrutar de uma jornada mais fluida e sem interrupções em suas viagens, além de simplificar o processo de estacionamento em locais movimentados.

Isenção de mensalidade para segmentos estilo e private

Para os clientes desse segmento, a Tag BB será isenta de mensalidade. Isso proporciona um incentivo adicional para os clientes que procuram comodidade e vantagens exclusivas em suas experiências de viagem e estacionamento. Essa isenção de mensalidade é um benefício significativo para os clientes que desejam aderir à Tag BB.

Planos pré-pago e pós-pago

A mesma oferece flexibilidade aos clientes, apresentando dois planos de pagamento. O plano pré-pago é acessível para qualquer cliente com um cartão de crédito ativo, enquanto o plano pós-pago é direcionado para correntistas.

Já no plano pós-pago, o valor é cobrado na fatura do cartão ou por débito automático na conta corrente, tornando o processo de pagamento ainda mais conveniente.

Requisitos para aquisição

Para adquirir a tag, o cliente deve possuir um cartão de crédito emitido pelo BB. Clientes de outros segmentos também podem se beneficiar da isenção de mensalidade, desde que possuam cartões ativos das modalidades Platinum ou Grafite e que tenham sido utilizados nos últimos 60 dias. Essa abordagem visa tornar a tag acessível a uma ampla gama de clientes.

Isenção de mensalidade para até 2 Tags por CPF

A gratuidade da mensalidade da Tag BB é uma vantagem atraente para os clientes. Cada CPF pode usufruir da isenção para até duas tags ativas, o que torna a oferta ainda mais atrativa para famílias e indivíduos que desejam otimizar suas viagens e experiências de estacionamento.

