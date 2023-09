Cheiro renovado: 3 perfumes que serão ideais para a primavera 2023

Quem aí não gosta de passar um perfume e ficar com um cheiro bom, um perfume que não passa 5 minutos e o cheiro vai embora, principalmente nos dias mais quentes. Final do ano está chegando, e todos querem saber qual o melhor perfume para usar nesses dias quentes. Uma boa opção é escolher as fragrâncias mais refrescantes para deixar o corpo perfumado.

Nos dias quentes, por mais que pessoas acham que não usam tanto perfume, por outro lado tem pessoas que gostam de apostar uma boa mistura com creme hidratante e um bom perfume, de qualidade, para o cheiro exalar nesse calor.

veja dicas de 3 perfumes para usar na primavera. Imagem: Pixabay

Lista de perfumes para usar na primavera e exalar o cheiro

Tommy Girl 2001 – Tommy Hilfiger

Esse perfume é uma versão masculina do clássico da grife Tommy Hilfiger e faz parte da classe dos cítricos, traz uma lembrança de ambientes aquáticos, ou seja, é um perfume indicado para usar em locais como academia, além de ter momentos que pedem os estímulos energizantes.

Notas de topo são: camélia, flor de macieira, mandarina e groselha preta, seguidas de limão, hortelã, madressilva, violeta, lírio, toranja e rosa.

No final: magnólia, jasmim, couro, cedro e sândalo, que conferem equilíbrio.

Kiss Me Now – Eudora

Esse segundo perfume que destacamos para a primavera é o Kiss Me Now âmbar floral é versátil e totalmente indicado para quem está procurando um cheiro mais adocicado para transmitir satisfação. Por isso, a linha da Eudora fez esse lançamento no ano de 2022 e atendeu a expectativa do público que gosta de essências sensuais.

Notas do topo: frutas vermelhas, maçã vermelha, maracujá e cereja

Notas intermediárias: lichia, peônia, jasmim e vitória-régia

No final: almíscar, sândalo, cedro e algodão-doce.

Floratta Red – O Boticário

Ainda destacando o perfume nacional, não podemos deixar de mencionar o perfume que sempre arranca diversos elogios, o tão famoso Floratta Red, da marca O Boticário. Esse perfume tem um aspecto totalmente moderno com um âmbar floral de qualidade e de grande fixação, é uma boa escolha para passar na primavera, principalmente de noite.

Notas de topo: maçã, laranja e bagas vermelhas, com flor de laranjeira,

Notas intermediárias: florais, tuberosa, lótus e violeta

No final: chocolate amargo, âmbar, sândalo, cedro e almíscar.

Saber escolher um bom perfume é muito importante, porque quando você chega no lugar o cheiro chega com você, e usando um bom perfume você será o destaque, pois o cheiro vai exalar e vai deixar uma sensação boa no ar.

