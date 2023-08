Dias quentes pedem estes perfumes no corpo! Veja os mais frescos

Todo brasileiro ama um perfume de boa fragrância, principalmente aqueles que o cheiro fixa e não sai por nada. Quando entra a época de calor o uso desse produto diminui, pois as pessoas com calor tomam banho toda hora, vão para praia e piscinas e não precisa tanto ficar passando perfume.

Por mais que ainda falte um mês para acabar o inverno, o calorzão já está chegando com tudo em algumas regiões do Brasil, e como informado acima, no calor como as pessoas não usam muito perfume, a maioria não sabe qual a melhor fragrância para usar nesse tempo, qual perfume que combina mais.

Por isso, para te ajudar com dicas valiosas, existe uma Youtuber que se chama Angelica Martins que listou alguns perfumes que funcionam muito bem no calor. Confira no texto abaixo.

quais são os melhores perfumes para usar no calor. Imagem: Pixabay

Perfumes em dias quentes, qual usar?

New Acqua Fresca – O Boticário

É um perfume estilo cítrico e tem alguns pontos e cheiros de limão, essa fragrância lembra muito Light Blue, só que bem mais suave. Esses pontos de limão, são limão siciliano, maça e folhas de violeta, e as de coração são Jasmim Sambac e Rosa Damascena, e mais no fundo do cheiro é de Almíscar, Extrato de Cedro Branco e Âmbar.

Live Green – Água de Cheiro

Outro perfume que entrou na lista para usar no calor é o Live Green, além de ter um frasco moderno ele tem um estilo cítrico, é bem parecido com Calvin Klein e Ck One. As notas de topo desse perfume são de Bergamota, Gengibre e Laranja, já as de coração são de Jasmin Aquático, Cyclamen e Coentro. As de fundo são de Notas Amadeiradas, Âmbar, Almíscar e Musgo de Carvalho.

Carlinhos Maia Stories – Jequiti

Esse é bem diferente dos perfumes que já citamos, ele tem as notas rosadas e as frutadas que são o destaque dele! De topo são Framboesa, Néroli e Cereja Amarga. Já as de coração são: Óleo de Rosa, Orquídea Negra e Jasmim. E por último, as notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Baunilha de Bourbon.

Infusão Botânica – Granado

Esse perfume tem composição de notas de topo: Limão, Pimenta Preta e Coentro, as de coração são de: Notas Verdes, Peônia e Cardamomo. E para terminar, as de fundo são: Cashmeran, Almíscar e Vetiver.

Zimbro – Phebo

Outro perfume indicado é esse onde as notas de topo são de Junípero ou zimbro, Toranja e Alecrim, a de coração é de Pimenta Preta, Hortelã e Lavanda (que afinal falam que é a combinação perfeita) enquanto isso, as de fundão são de Cedro, Conhaque e Almíscar.

Águas Naturais Concentração – Avatim

Esse perfume tem uma composição mais simples e os ingredientes foram notas de Hortelã, Pimenta Preta e Tomilho.

