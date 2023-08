Doce e floral! Estes perfumes não enjoam e podem ser usados no calor

À medida que nos aproximamos do fervilhante verão de 2023, surge uma oportunidade especial para conhecer perfumes que celebram as notas florais e doces, que são justamente perfeitas para esta estção do ano. Nos próximos meses ensolarados, duas categorias distintas de notas se destacarão, elevando a sua elegância e sensualidade, enquanto emanam uma presença aromática duradoura. Conheça, logo abaixo, 5 perfumes que prometem fazer sucesso no verão deste ano.

O verão de 2023 oferece uma oportunidade única para mergulhar em fragrâncias com notas florais e doces, que cativam sem serem excessivas, proporcionando uma sensação de beleza e sofisticação. Durante esses meses ensolarados, duas categorias de notas se destacarão, realçando a sua elegância e sensualidade enquanto exalam uma fragrância duradoura e marcante.

Cada essência é uma expressão única, capturando a essência do verão e permitindo que você exale confiança e charme por onde passar. A seguir, confira 5 opções de perfumes que levaram o seu olfato a uma outra dimensão.

Conheça 5 perfumes florais perfeitos para o verão

Dolce Shine da Dolce & Gabbana

Este perfume é um convite para as mulheres que apreciam delicadeza floral. Suas notas de saída evocam a frescura da manga, marmelo e laranja, abrindo caminho para o jasmim e flor de laranjeira. Um toque de almíscar branco adiciona um elemento especial a essa fragrância, que a acompanhará ao longo de várias horas, elevando sua experiência.

212 Sexy por Carolina Herrera

A renomada Carolina Herrera mais uma vez brilha com sua criação. O aroma envolvente apresenta notas iniciais de pimenta rosa, tangerina e bergamota, misturadas habilmente com gardênia, pelargonio e rosa. Uma suave essência de baunilha surge, remetendo aos dias de algodão-doce e enaltecendo a sua personalidade cativante.

I’m Unique da Halloween

Uma fusão de notas frutadas e florais define essa fragrância, destinada a mulheres versáteis e modernas. Lançada em 2020, essa joia perfumada combina laranja tangerina, bergamota, amêndoa e pimenta de Sichuan em suas notas iniciais, criando uma harmonia perfeita para qualquer ocasião.

Chanel N° 19 da Chanel

Este clássico não pode ser ignorado entre as opções de perfumes doces e florais para o verão de 2023. Seu aroma elegante é duradouro e deixa uma trilha impactante por onde você passa. Com notas verdes, bergamota e neroli, essa fragrância é especialmente apreciada por mulheres com 40 anos ou mais.

Ari por Ariana Grande

Finalizando a seleção, temos a criação da cantora Ariana Grande, um perfume que se destaca por sua sensualidade. As notas iniciais de pera, maçã e framboesa se fundem a lírio dos vales, rosas e orquídeas de baunilha no coração, criando uma mistura cativante que reflete a personalidade da mulher moderna.

A fragrância que favorece a próxima estação

Neste verão, permita-se envolver pelos encantadores aromas que estas fragrâncias proporcionam. Elas não apenas destacarão a sua presença, mas também se tornarão uma parte memorável das suas experiências nesta estação vibrante.

