Concurseiros que cometem estes 3 erros podem ser eliminados

Muitos brasileiros que sonham por uma vida profissional e, consequentemente, financeira, estável e confortável, enxergam, nos concursos públicos, a oportunidade de uma vida, dedicando infindáveis horas de estudo diárias que podem durar até mesmo anos. Contudo, o grande número desses concurseiros se frustra por não conseguir a tão sonhada vaga no concurso que deseja. A seguir, destacamos 3 erros mais comuns entre os dedicados estudantes que pode estar impedindo de, enfim, serem aprovados.

Concurseiros a um passo da aprovação

No segundo semestre de 2023, uma série de anúncios referentes a novos concursos públicos em todo o território brasileiro é antecipada. Diversos estados planejam realizar concursos para a Polícia Civil, enquanto órgãos do governo federal e administrações municipais também estão incluídos nesse cenário. Muitos desses concursos estão prestes a divulgar seus editais.

Entre essas oportunidades, pode estar aquele tão almejado concurso, aquele que você sonha desde o início dos seus estudos. No entanto, é possível que você esteja insistindo em eerros que podem prejudicar suas perspectivas de aprovação.

Sendo assim, é importante abordarmos três erros frequentes que diversos concurseiros cometem durante o estágio inicial de preparação para certames. Será que algum deles faz parte do seu processo? Continue a leitura para esclarecer esses pontos, logo abaixo.

Os 3 erros mais comuns dos concurseiros

1. Ignorar a leitura do edital

O fato de não ler o edital é um erro recorrente que frequentemente pega candidatos de surpresa. Tal negligência costuma derivar de pressa por obter informações imediatas sobre datas e remunerações, ou da percepção equivocada de que esses detalhes são menos relevantes.

No entanto, o edital engloba informações de extrema importância que transcendem a abordagem de conteúdo, salários e datas de exame. A partir deste ponto, é de fundamental importância não subestimar sua relevância.

2. Falta de estrutura nos estudos

Um cronograma de estudos é uma necessidade incontestável. Isso é algo incontornável. Com o programa de conteúdo da prova em mãos, sua primeira ação deve ser a delimitação de datas e horários para aprofundar o estudo em todas as matérias previstas.

Durante essa etapa, identificar as matérias nas quais você apresenta maior ou menor afinidade é crucial. A partir desse diagnóstico, você pode capitalizar seus pontos fortes e canalizar esforços para aprimorar seus pontos mais fracos em cada disciplina a ser estudada. Lembre-se que a falta de organização pode conduzir a uma sensação de estar à deriva nos estudos, o que exerce efeitos altamente prejudiciais à preparação!

3. Escolher um concurso unicamente pela remuneração

Sem sombra de dúvidas, a questão financeira fala muito alto em uma carreira. Sendo realistas, todos apreciam uma remuneração alta. Contudo, esse não deve ser o único critério a ser colocado na balança.

Quando um concurseiro direciona sua escolha com base apenas nesse quesito, o risco de futura frustração no cargo aumenta consideravelmente. Afinal, estamos falando sobre uma ocupação a ser exercida por toda a vida. O que adianta um alto salário se a identificação com o seu trabalho no dia à dia não acontece?

Direcionar em algo que te desperte interesse resulta em uma preparação mais sólida para o exame. Em outras palavras, há mais motivação natural para se estudar. Ter essa perspectiva em mente proporciona vantagens significativas, especialmente quando seus objetivos nos próximos anos estão alinhados com suas inclinações pessoais.

