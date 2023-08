Ainda vale a pena comprar ESTES 5 celulares usados

O celular é considerado o melhor amigo do homem pois está 24 horas com ele então, consequentemente, todos querem ter um celular bom e de qualidade. Para comprar um celular desse nível nem sempre é acessível ao bolso de um trabalhador comum, então vem a dúvida: será que vale a pena comprar um celular usado?

Não podemos afirmar que sim e nem que não, tudo depende de uma autoanálise do celular, do perfil do cliente, o celular será para uso profissional ou pessoal, são diversos critérios que podem levar a escolha de um celular novo e que tenha um bom custo-benefício.

Atualmente, dentro do mercado, existem vários modelos de celular em segunda mão que oferecem tudo que um novo tem. Por isso, resolvemos trazer esse texto com dicas de quais celular são bons para comprar usado e não gastar muito, além de ser bons.

Existe alguma vantagem em comprar um celular usado?

Sim, a primeira delas é a vantagem financeira, a pessoa vai comprar o celular com o valor menor do que for comprar um totalmente novo na loja. Além desse fator, também tem a vantagem de o celular contribuir em uma redução do impacto ambiental, pois promove a reutilização ao invés de adquirir um novo e simplesmente jogar o velho no lixo.

Porém, comprar um celular precisa de muita atenção para não cair em golpes e no fim comprar um celular que não condiz com o que a pessoa falou. Sempre é bom pesquisar antes sobre a procedência do dispositivo, analisar a condição física e funcional e verificar que o vendedor é confiável.

Quais sãos os modelos de celulares que são bons para pegar de segunda mão?

Samsung Galaxy S22

iPhone 13 – É válido ressaltar que dentro desse modelo, tem o modelo Mini que pode escolher por comprar usado, pois a bateria tem uma menor capacidade.

iPhone 12 – o bom é comprar modelos iPhone 12, 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, caso compre de segunda mão, eles são os mais indicados

Samsung Galaxy S21 Plus ou Ultra – O Galaxy e sua série de celulares, a orientação para comprar de segunda mão são: Galaxy S21 Plus 5G e o Galaxy A21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE – esse modelo é destaque para a pessoa que deseja um celular intermediário, além de ser vantajoso e uma boa opção na hora de reduzir o preço, ele tem um ótimo empenho na tela e boa capacidade de processamento.

Vale ressaltar uma observação em relação aos modelos de iPhone, sempre preste atenção nos tópicos que destacamos no início do texto, e os modelos iPhone 13 e 13 Pro, por mais que tenham uma bateria de menor capacidade, já em relação aos preços eles são mais acessíveis.

