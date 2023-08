Quem tem filhos, ATENÇÃO! É preciso fazer isso para não perder o benefício

Filhos no Bolsa Família – Em meio a tensões sociais, famílias em situação de vulnerabilidade que contam com o apoio do novo Programa Bolsa Família enfrentam o risco de cancelamento ou bloqueio de seus benefícios. O temor se intensifica quando se percebe que a maior parte dessas famílias tem crianças e adolescentes como integrantes, potencializando as preocupações dos responsáveis por esses lares. Entenda os motivos desses bloqueios e como garantir o recebimento deste suporte financeiro crucial.

Muitas famílias, especialmente aquelas com crianças, têm receio de perder o Bolsa Família devido ao bloqueio. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Filhos têm direito a adicionais no programa?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do novo Programa Bolsa Família e outros programas sociais do governo federal, tem efetuado bloqueios e cancelamentos nos últimos meses. O motivo? Muitos beneficiários não estão atendendo às regras do programa de transferência de renda ou demonstraram possíveis irregularidades em relação ao cumprimento dessas normas.

Veja também: Quase 100 mil foram cortados do Bolsa Família neste mês

Para manter o acesso ao benefício, é fundamental compreender e seguir as regras do programa. Uma das mais cruciais diz respeito à atualização dos dados cadastrais. Esses devem ser renovados ao menos uma vez a cada dois anos ou sempre que mudanças significativas ocorrerem na composição familiar, como mudança de endereço, alteração de telefone ou alterações no número de integrantes devido a nascimentos ou mortes.

No que concerne à tecnologia, o Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta indispensável. Através de seu aplicativo ou site (inserir endereço do site aqui), os beneficiários podem verificar e atualizar suas informações. Caso identifiquem alguma incoerência, a orientação é procurar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para efetuar as correções necessárias. A renda familiar é um dos dados mais sensíveis, pois determina a elegibilidade ao programa.

As diretrizes estipulam que apenas famílias com renda mensal de, no máximo, R$218 por pessoa são aptas a receber o benefício. Contudo, caso haja um incremento de renda, a família ainda poderá usufruir de 50% do benefício, desde que o novo rendimento mensal por membro não exceda meio salário mínimo, equivalente a R$660. Qualquer valor que ultrapasse essa marca resultará no cancelamento do auxílio.

Não menos importante, há regras específicas relacionadas à saúde de gestantes e menores de idade inscritos no programa. Mulheres grávidas são obrigadas a manter um acompanhamento pré-natal adequado, enquanto os menores de dezoito anos precisam estar com a vacinação atualizada. Além disso, garantir a educação das crianças e adolescentes é essencial. Os beneficiários com até seis anos de idade devem frequentar pelo menos 60% das aulas, enquanto os que têm entre sete e dezoito anos devem marcar presença em ao menos 75% das aulas. Ao cumprir estas diretrizes, a chance de bloqueio é drasticamente reduzida.

Cronograma de pagamentos

No cenário atual, é vital também estar ciente dos cronogramas de pagamento. Os desembolsos de agosto do novo programa Bolsa Família começaram a ser efetuados desde a última sexta-feira, 18 de agosto, e se estenderão até o final do mês. Os beneficiários devem atentar-se à terminação do Número de Identificação Social (NIS) para saber o dia exato do depósito em conta. Por exemplo, aqueles com NIS terminado em 1 tiveram o pagamento realizado em 18 de agosto, enquanto os com final 2 tiveram o depósito no dia 21, sendo os valores disponibilizados no sábado, dia 19 de agosto, e assim por diante até o final do mês.

O futuro de muitas famílias depende deste auxílio. Conhecimento e aderência às regras garantirão a manutenção deste apoio tão vital.

Veja também: A melhor notícia do Bolsa Família acaba de sair HOJE (22)