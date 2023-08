Comida mais SAUDÁVEL do mundo: por que a dieta mediterrânea é tão boa?

Comida saudável – Em meio a um cenário onde muitos buscam estilos alimentares benéficos à saúde, a renomada dieta mediterrânea tem se destacado. Contudo, além de seus ingredientes frescos e saborosos, existe outro componente crucial que a diferencia de outros padrões alimentares: seu estilo de vida. Mergulhemos na fascinante história e nos benefícios da dieta que vai além do simples ato de comer.

O menu mediterrâneo é rico em comida fresca e saudável, proporcionando bem-estar físico. Foto: divulgação

Que tipo de comida você inclui na sua dieta?

Quando imaginamos um prato da dieta mediterrânea, visualizamos vegetais frescos, ervas aromáticas, frutas recém-colhidas, peixes e frutos do mar recentemente pescados, grãos, leguminosas e um delicioso pão caseiro acompanhados por um bom vinho. Mas essa alimentação vai além do sabor e do bem-estar físico. Está envolvida em memórias afetivas, momentos compartilhados com entes queridos e uma rica tradição cultural.

Veja também: Estes são os alimentos ricos em ferro para combater a deficiência do nutriente

Estabelecida como padrão alimentar há quase seis décadas, a dieta mediterrânea tem recebido elogios contínuos dos profissionais de saúde. Muitos estudos têm evidenciado seus benefícios, como a promoção da saúde cardiovascular, a diminuição do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e câncer e até mesmo sua capacidade de proteger contra a demência.

A composição desta dieta remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando pesquisadores como Haqvin Mamrol e Ancel Keys buscaram compreender as variações nas taxas de mortalidade por doenças coronárias em diferentes regiões. A investigação de Keys, denominada Estudo dos Sete Países, concluiu que populações na região do Mediterrâneo, especificamente Itália, Grécia e Croácia, tinham taxas mais baixas de doenças cardiovasculares em comparação com outros lugares.

Porém, olhar somente para os alimentos seria simplificar demais. A dieta mediterrânea, em sua essência, transcende a uma lista de ingredientes. Está impregnada de histórias pessoais, familiares e regionais, revelando que a maneira de se alimentar é tanto social quanto cultural.

Estilo de vida

Além disso, é fundamental mencionar que não se trata de uma dieta rígida, com restrições severas. Inspirada na palavra grega “diaita”, que significa estilo de vida, ela se baseia no prazer de criar e saborear pratos coloridos e aromáticos. Por exemplo, em lugares como Creta, a alimentação era formada por produtos sazonais e frescos da natureza local, complementada por uma vida diária repleta de atividades físicas.

Até mesmo o conceito de ingredientes locais é flexível na dieta mediterrânea. O azeite de oliva, um ingrediente chave, pode ser substituído por outros óleos saudáveis, como os de canola, soja e linhaça. O verdadeiro segredo é a forma como se saboreia e compartilha a comida. Reuniões familiares, encontros com amigos, festas e celebrações estão no coração deste estilo de vida.

Estudos recentes têm confirmado os benefícios desse modo de vida. Em 2023, uma pesquisa realizada com adultos britânicos analisou o impacto da adoção de práticas típicas mediterrâneas, como jantares em família e sestas à tarde. Os resultados mostraram que aqueles que seguiam um estilo de vida mediterrâneo apresentavam menores riscos de várias condições de saúde.

Mercedes Sotos-Prieto, pesquisadora principal desse estudo, destaca que adotar o estilo de vida mediterrâneo adaptado a diferentes contextos culturais pode ser extremamente benéfico para a saúde. Portanto, mesmo estando distante do Mar Mediterrâneo, é possível adotar seus ensinamentos e aproveitar todos os benefícios que ele tem a oferecer. Por fim, a dieta mediterrânea nos ensina que o ato de comer não é apenas sobre o que se come, mas sobre como, quando e com quem se compartilha a refeição.

Veja também: Remédio MUITO COMUM tem efeitos colaterais que preocupam pesquisadores