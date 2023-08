Bem avaliados! 5 perfumes nacionais que receberão ótimas críticas

Diante da ampla gama de marcas de perfumes disponíveis no mercado, tanto nacionais quanto importadas, a escolha de um único perfume para representar cada uma delas se torna uma tarefa desafiadora. No entanto, para auxiliar tanto seus seguidores como os consumidores, muitos youtubers e especialistas têm elaborado suas próprias listas pessoais.

Um exemplo notável é o canal “Ander Style Perfumes”, que compilou uma seleção dos cinco perfumes nacionais mais elogiados de cada marca. A seguir, apresentamos essa lista e convidamos você a avaliar se concorda com as escolhas feitas.

Sobre os perfumes brasileiros

Os perfumes brasileiros têm ganhado destaque no mercado de fragrâncias, mostrando que o país possui uma crescente indústria perfumística capaz de produzir produtos de alta qualidade e diversidade. Com uma rica flora e uma cultura marcante, o Brasil oferece uma ampla gama de matérias-primas naturais que podem ser utilizadas na criação de perfumes únicos e autênticos.

A indústria de perfumes no Brasil tem investido em pesquisa e inovação, resultando em fragrâncias que refletem a diversidade cultural e geográfica do país. Além disso, muitas marcas nacionais têm buscado se destacar internacionalmente, exportando seus produtos para diversos mercados ao redor do mundo.

Uma das características distintivas dos perfumes brasileiros é a utilização de ingredientes exóticos e naturais, como óleos essenciais extraídos de flores tropicais, frutas exuberantes e plantas amazônicas. Esses elementos conferem aos perfumes uma identidade única e uma conexão com as belezas naturais do Brasil.

Vale ressaltar que a perfumaria nacional não se limita a imitar fragrâncias internacionais; ao contrário, busca criar composições originais que se conectem com a cultura e as preferências dos brasileiros. Além disso, a indústria também tem investido em embalagens criativas e design inovador, tornando os produtos não apenas perfumes, mas também objetos de desejo estético.

Os perfumes nacionais

Confira aqui 5 dicas de perfumes nacionais com ótimas críticas.

Claudia Leitte – Jequiti (2010)

De acordo com o youtuber, esse perfume traz um ar sofisticado e lembra uma bebida elegante.

As notas de topo trazem toques de Passas, Pêssego, Cassis e Bergamota, seguidas por um coração de Gengibre, Pimenta Rosa, Rosa e Jasmim. O fundo é marcado por Patchouli, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Far Away Infinity – Avon (2016)

Este perfume oferece um aroma evocativo do Olympea, de Paco Rabanne, sendo uma excelente opção nacional que combina qualidade com um preço acessível, assemelhando-se a uma fragrância importada, porém com um toque mais doce.

As notas iniciais incluem Gardênia, Bergamota e Cravo-de-Defunto. No coração da fragrância, encontramos Jasmim, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira, enquanto as notas de base são compostas por Baunilha, Sândalo e Patchouli.

Samia – Thera Cosméticos (2020)

A Thera Cosméticos, que se dedica a contratipos, também oferece criações originais, como é o caso de Samia. De acordo com Ander, essa fragrância evoca sensações de limpeza, lembrando até mesmo aromas de sabão em pó e amaciante.

A nota de abertura é cítrica, seguida por um coração floral com toques oceânicos e frutados, enquanto a base é marcada por Almíscar, Samambaia e Âmbar.

Egeo Vanilla Vibes – O Boticário (2020)

Com alta fixação, este perfume apresenta uma doçura marcante, centrada no aroma envolvente da baunilha.

As notas iniciais trazem Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. O coração é composto por elementos como Coco, Lírio-do-Vale, Pétalas de Rosa e Cyclamen. Na base, encontramos Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Gigi – Avatim (2017)

Gigi é uma ótima opção para os amantes de perfumes frutados, com destaque para a nota de seriguela. Apesar de seu perfil frutal, a fragrância é mais indicada para a noite e climas frios, frequentemente comparada ao Ange ou Démon, de Givenchy.

As notas de topo incluem Figo, Romã e Seriguela. No coração, Jasmim, Orquídea e Lírio se destacam, enquanto o fundo é composto por Almíscar, Âmbar e Cedro.

