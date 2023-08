Nubank decide colocar limite para os clientes; entenda

Limite no Nubank – A nova aposta do Nubank no mundo das criptomoedas está chamando a atenção dos entusiastas da tecnologia financeira. A fintech, conhecida por sua inovação disruptiva no setor bancário, lançou o Nucoin (NCN), mas há um detalhe: existe um limite de ganhos para os usuários. Quer saber mais? Então acompanhe os detalhes desta movimentação no setor financeiro.

Mudanças no Nubank?

No decorrer deste ano, o Nubank introduziu ao mercado sua criptomoeda, Nucoin. Com o lançamento, a empresa buscou ampliar seu leque de ofertas, atraindo novos clientes e fortalecendo seu vínculo com os atuais. A peculiaridade, porém, está no teto estabelecido para os ganhos mensais de cada correntista, conforme eles participam do programa de fidelidade da instituição. Ao aderir, o cliente recebe certa quantidade dessa moeda digital, que pode iniciar com uma cifra de, pelo menos, 50 NCN. Para se qualificar, a exigência é ser cliente Nubank e possuir uma conta ativa.

As informações obtidas a partir do portal especializado Liveconis indicam que, para agosto deste ano, o Nubank estipulou que o limite mensal de ganhos, derivados do Nucoin, seja de R$ 2.112,00. Esse valor é o máximo permitido para aqueles usuários que se encontram participando ativamente do programa de fidelidade. Importante ressaltar que, para definir esse limite, a fintech baseia-se no último preço registrado do Nucoin no dia que antecede o momento de creditar as criptomoedas na conta do usuário.

Em uma análise mais recente, foi observado que o Nucoin sofreu uma valorização expressiva de 1.939%, atingindo o valor de R$ 0,24 por moeda. Contudo, no sábado, dia 19, houve um recuo no preço, e a moeda passou a ser negociada a R$ 0,10. A despeito dessa variação, o Nucoin tem demonstrado robustez, com uma ascensão notável de 963% ao longo do último mês.

Níveis do programa

Ao se aprofundar nos benefícios do programa de fidelidade da fintech, é possível perceber uma estrutura dividida por níveis. Inicialmente, quando o cliente ingressa, ele é enquadrado no Nível 1, onde mantém menos de 50 NCN congelados. Nessa etapa, não há retorno financeiro em compras, tampouco a possibilidade de adquirir mais criptomoedas.

À medida que o cliente avança, os benefícios se intensificam. No Nível 2, por exemplo, aqueles que têm entre 50 e 149 Nucoins congelados passam a receber R$ 0,01 de NCN a cada transação realizada. E, para desfrutar dessa vantagem, é essencial que o cliente mantenha, no mínimo, R$ 14,90 em Nucoin congelados em sua conta. Os níveis subsequentes trazem retornos progressivamente maiores. No Nível 3, o ganho é de R$ 0,02 por transação, e no Nível 4, esse valor sobe para R$ 0,04. O auge, no entanto, é atingido no Nível 7, onde clientes com mais de 500 mil Nucoins congelados, equivalentes a R$ 50 mil, podem ganhar até R$ 2.112,00 por mês.

O universo das criptomoedas tem se revelado uma fronteira promissora e o Nubank parece estar apostando alto nesse segmento. O desenho do programa de fidelidade, com níveis e recompensas crescentes, sugere uma estratégia para fidelizar ainda mais seus clientes e consolidar sua presença no mercado financeiro digital. A questão que permanece é: até onde essa inovação levará a fintech e seus correntistas?

