Seu CPF está na lista para o novo serviço do INSS? Confira

Novidade no INSS – Em um cenário de crescente digitalização, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresenta um novo marco para aposentados e pensionistas. Trata-se do lançamento de uma inovação que, em apenas três meses, já foi adotada por 591 mil brasileiros. A carteira digital do Instituto não é apenas uma forma de identificação, mas abre portas para uma série de vantagens inéditas em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

O INSS oferece a carteira digital como documento de identificação com vantagens. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS digitalizado

A novidade introduzida pelo INSS não se limita a servir como um documento digitalizado. Esse novo programa se revela muito mais ambicioso ao oferecer acesso a um clube de benefícios robusto, decorrente de uma parceria sólida com o Ministério da Previdência Social. O clube, atrelado ao cartão virtual batizado de “Meu INSS+”, promete revolucionar a forma como os beneficiários do INSS usufruem de vantagens, abrangendo desde descontos em cinemas, shows, academias e lojas, até viagens e outros serviços.

Até o momento, mais de 360 mil beneficiários já exploraram os descontos oferecidos através da Caixa Econômica Federal. A amplitude dos benefícios é notável, estendendo-se a segmentos variados como farmácias, shows, telemedicina, seguros, entre outros. No entanto, vale ressaltar que o acesso aos benefícios do “Meu INSS+” pela Caixa é restrito àqueles que recebem seus pagamentos por esta instituição. Dentre as oportunidades, destacam-se descontos que podem chegar a 75% em farmácias e 50% em cinemas com cartões da bandeira Elo, bem como facilidades em créditos e seguros. Para uma compreensão detalhada de todas as vantagens, é possível consultar a lista completa através do link oficial da Caixa.

Por sua vez, o Banco do Brasil não fica atrás e já contabiliza 65 mil acessos. Os correntistas dessa instituição podem se beneficiar de ofertas como cashback, descontos variados, telemedicina e serviços voltados ao cuidado de animais de estimação. O procedimento para acessar tais vantagens é simples: dentro do aplicativo do BB, disponível tanto para Android quanto para iOS, o cliente deve selecionar a opção “Meus benefícios”, seguir para “Vantagens e cupons” e, por fim, optar pelo “Meu INSS+”. Vale mencionar que até mesmo aqueles que não são correntistas têm a possibilidade de conferir esses benefícios, bastando para isso acessar a página oficial do portal gov.br e pesquisar por “Meu INSS+”.

Procedimento simples

Então, se você é aposentado ou pensionista e deseja acessar sua carteira digital do INSS, o procedimento é simplificado. Primeiramente, é necessário visitar o site oficial do Meu INSS ou baixar o aplicativo correspondente, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Na interface inicial, a opção “carteira do beneficiário” conduzirá ao espaço em que uma imagem do contribuinte poderá ser selecionada para representar o cartão virtual. Após concordar com os termos de compartilhamento dos dados via QR Code, basta finalizar o processo. Uma vez concluído, a carteira estará pronta para uso sempre que necessário.

A iniciativa do INSS demonstra uma adaptação às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada, oferecendo facilidades e benefícios que certamente enriquecem a experiência dos beneficiários. Resta observar como essa inovação será assimilada a longo prazo e quais outros benefícios podem surgir dessa modernização.

