Perfumes masculinos que não saem do corpo por horas! 6 opções baratas

Perfumes bons e baratos – A chegada do inverno traz consigo uma mudança substancial no guarda-roupa, na gastronomia e até mesmo na escolha das fragrâncias que usamos. Imagine um aroma que não apenas sobrevive ao frio, mas também se destaca, viajando longas distâncias e perdurando no corpo por horas. Isso é possível com o que são conhecidos como “perfumes bombas”, uma categoria de fragrâncias que ganham ainda mais força durante os dias mais gelados.

Os perfumes mais intensos podem ser uma opção interessante para se destacar em dias frios. Foto: divulgação

Lista de perfumes para homens

Esses “perfumes bomba”, termo popularizado entre os aficionados por fragrâncias, são conhecidos por suas notas intensas e duradouras. Com orientações do youtuber ‘Coloral’ do canal ‘Homem Cheiroso’, exploraremos neste artigo seis fragrâncias que não apenas atendem a essas características, mas também sobressaem em condições frias.

Vamos começar com o “Bareeq Al Dhahab – Al Wataniah”, uma fragrância que oferece uma mistura complexa de açafrão, rosa e pimenta como suas notas de topo. O coração dessa fragrância é ainda mais intrigante, contendo agarwood, conhecido também como oud, uma resina muito valiosa, além de caramelo e patchouli. Para finalizar, a base da fragrância se firma em incenso, âmbar e toques amadeirados.

Outra opção notável é o “Cuba Prestige – Cuba Paris”. Sua introdução é uma explosão cítrica de groselha preta, bergamota, toranja e limão. Mas não se deixe enganar, o coração desta fragrância traz uma composição floral e apimentada de lavanda, cardamomo, jasmim e alecrim. A base é um acorde robusto de âmbar, cedro e vetiver, ideal para se destacar nos dias mais frios.

Se você está em busca de uma fragrância mais contemporânea, o “Travis – Macho Moda x Pocket Parfum” pode ser a sua escolha. Essa criação abre com notas frescas de bergamota, pera e heliotrope, mas rapidamente se transforma com um coração de benjoim, sândalo e baunilha. O acabamento com musk, fava tonka e incenso dá a esta fragrância um caráter distintamente masculino e duradouro.

O “Silver Scent – Jacques Bogart” é outro destaque com suas notas de topo de flor de laranjeira e limão. O coração é uma mistura sutil de lavanda, cardamomo, noz-moscada e alecrim, que é suavizada por um fundo exótico de lichia, fava tonka e madeira de teca.

Mais opções

Em seguida, temos o “Essencial Oud – Natura”, uma fragrância cujas notas de topo incluem cardamomo e açafrão. O coração é dominado por especiarias e flores, com destaque para a canela e o gerânio. A base é uma mistura rica de agarwood, cedro e almíscar.

Por último, mas não menos importante, o “Rebel Biker’s – Viking Brand” se abre com cravo-da-Índia, bergamota e cardamomo. As notas florais de jasmim e rosa aparecem no coração, enquanto o sândalo e o patchouli fornecem uma base sólida e duradoura.

Portanto, essas fragrâncias exuberantes e duradouras ganham uma nova dimensão nos dias mais frios, quando as notas mais sutis muitas vezes se perdem no ar gelado. É uma maneira olfativa de se destacar, de reivindicar um espaço, seja em um evento social ou em uma reunião de negócios. Se você quer deixar uma impressão duradoura este inverno, estas “bombas” aromáticas são definitivamente uma maneira de fazê-lo.

