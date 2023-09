Colocar estes 7 alimentos na air fryer pode ser um erro FATAL

Não faça isso na sua air fryer – Se você já se rendeu à praticidade e aos benefícios de saúde da fritadeira sem óleo, conhecida como “air fryer”, pode estar se perguntando quais alimentos realmente não combinam com esse inovador utensílio de cozinha. A air fryer chegou para revolucionar nossas práticas culinárias, mas não é a “solução universal” que muitos podem achar que é. Quer saber quais alimentos evitar colocar na sua fritadeira e por que? Continue lendo.

A air fryer é um eletrodoméstico versátil, mas há alimentos que não se adequam bem a ela. Foto: divulgação

Alimentos proibidos na air fryer

As air fryers ganharam espaço nas cozinhas brasileiras por serem tidas como uma alternativa mais saudável ao método tradicional de fritura. Utilizando tecnologia de convecção de ar quente, a air fryer é capaz de deixar os alimentos crocantes e saborosos, com a vantagem de utilizar muito menos óleo ou até mesmo nenhum. Além disso, diversas marcas oferecem modelos multifuncionais que não somente fritam, mas também assam, grelham e cozinham a vapor. Mas nem tudo são flores: há alimentos que não são indicados para preparo nesse aparelho.

Um exemplo clássico é a pipoca. Por mais que seja um dos petiscos mais adorados, a air fryer não atinge a temperatura necessária para estourar os grãos de milho de forma eficaz. O mais prudente nesse caso é voltar às origens e usar o fogão ou o micro-ondas para obter pipocas perfeitas. Da mesma forma, os grãos de milho podem se tornar verdadeiros projéteis dentro do cesto, gerando um risco de acidentes.

Quando se fala em massas como macarrão, a air fryer também não é a melhor escolha. Esse tipo de alimento precisa de água fervente para o cozimento, o que o eletrodoméstico não é capaz de fornecer. Mesmo que você queira apenas aquecer uma porção já pronta, é recomendável evitar a air fryer para não correr o risco de danificar o aparelho e, de quebra, fazer uma verdadeira bagunça na sua cozinha.

As torradas, tão queridas no café da manhã, também não são ideais para serem preparadas na fritadeira sem óleo. Os pães podem ficar extremamente secos, duros e perder o sabor que uma boa torradeira ou frigideira consegue preservar. Além disso, as migalhas podem ficar presas no fundo do cesto e acabar queimando.

Arroz e verduras

O arroz, um dos alimentos mais consumidos no Brasil e no mundo, sofre uma transformação nada agradável se tentarmos cozinhar na air fryer. Ele se torna seco e duro, perdendo toda a sua textura e sabor que conquistam a todos. A melhor alternativa continua sendo a panela elétrica ou o bom e velho fogão.

As verduras também não são amigas da air fryer. Folhas como alface, couve e espinafre podem sair secas e sem o frescor e crocância tão apreciados. Queijo e frango inteiro são outros alimentos que não são recomendados. No caso do queijo, especialmente os tipos mais frescos, a temperatura de fusão é tão baixa que eles podem derreter rapidamente e queimar, além de tornar a limpeza do cesto um verdadeiro pesadelo. Quanto ao frango inteiro, ele ocupa muito espaço e impede a circulação adequada do ar quente, o que pode resultar em uma carne queimada por fora e crua por dentro.

Por isso, mesmo com toda a versatilidade e benefícios para a saúde, é crucial saber que a air fryer tem suas limitações. Antes de testar um novo alimento na sua fritadeira sem óleo, é sempre bom fazer uma rápida pesquisa para evitar desastres culinários.

