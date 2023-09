Nova informação sobre recurso do Nubank pega muitos de surpresa

Atenção, clientes Nubank – O Nubank, maior banco digital do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (17) que as Caixinhas, seu serviço de reserva de dinheiro, atingiram a marca de 8,6 milhões de clientes ativos. O número é impressionante, considerando que o serviço foi lançado há apenas um ano, em julho de 2022.

As Caixinhas do Nubank são um sucesso, com mais de 8,6 milhões de clientes ativos.

Caixinhas do Nubank

As Caixinhas permitem que os clientes do Nubank criem contas separadas para diferentes objetivos, como viagens, reformas, investimentos ou até mesmo para guardar dinheiro para o futuro. Os clientes podem nomear as caixinhas, definir metas de economia e acompanhar o progresso de suas metas em tempo real.

Segundo o Nubank, o crescimento das Caixinhas foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo o aumento da popularidade dos investimentos, a busca por maior controle financeiro e a pandemia de COVID-19, que levou muitas pessoas a economizar mais dinheiro.

“O crescimento do número de clientes utilizando as Caixinhas ao longo de 2023 mostra o quanto o investidor, seja ele iniciante ou não, é movido por objetivos concretos”, afirmou Guilherme Espallargas, líder da área de investimentos do Nubank.

“As Caixinhas são uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros”, disse Espallargas. “Com elas, os clientes podem visualizar suas metas de forma clara e objetiva, e acompanhar seu progresso em tempo real.”

Além do Brasil, as Caixinhas também estão disponíveis no México, onde as operações do Nubank estão crescendo cada vez mais.

Benefícios

Veja abaixo alguns dos benefícios das Caixinhas:

Organização financeira: As Caixinhas ajudam os clientes a organizar seu dinheiro de acordo com diferentes objetivos. Isso pode ajudar a evitar gastos desnecessários e a alcançar as metas financeiras com mais facilidade.

Visão clara das metas: As Caixinhas permitem aos clientes visualizar suas metas de forma clara e objetiva. Isso pode ajudar a manter o foco e a motivação para economizar dinheiro.

Acompanhamento do progresso: As Caixinhas permitem aos clientes acompanhar seu progresso de forma em tempo real. Isso pode ajudar a manter a motivação e a avaliar o desempenho das estratégias de investimento.

As Caixinhas do Nubank são um sucesso que pode ser replicado por outros bancos e fintechs. A ferramenta é simples, mas poderosa, e pode ajudar as pessoas a organizar seu dinheiro e alcançar seus objetivos financeiros.

Outros bancos e fintechs podem lançar seus próprios serviços de reserva de dinheiro. Para isso, é importante considerar as seguintes dicas:

A ferramenta deve ser simples e fácil de usar.

Ela deve permitir aos clientes criar contas separadas para diferentes objetivos.

Ela deve permitir aos clientes visualizar suas metas de forma clara e objetiva.

Ela deve permitir aos clientes acompanhar seu progresso em tempo real.

Se os bancos e fintechs acertarem nessas dicas, eles podem criar serviços de reserva de dinheiro que sejam tão bem-sucedidos quanto as Caixinhas do Nubank.

Além disso, os bancos e fintechs também podem considerar oferecer outros serviços que ajudem os clientes a organizar seu dinheiro e alcançar seus objetivos financeiros. Por exemplo, eles podem oferecer serviços de planejamento financeiro, de educação financeira ou de consultoria financeira.

O objetivo é oferecer aos clientes as ferramentas e o conhecimento de que precisam para tomar decisões financeiras mais inteligentes.

