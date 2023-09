Empréstimo consignado do FGTS pelo Nubank? Como funciona

O Nubank é um dos bancos mais populares do Brasil. Conhecido pelo seu cartão de crédito, o famoso “roxinho” agora traz novidades exclusivas para os seus clientes. Agora é possível antecipar o FGTS através do consignado do Nubank. É uma das melhores maneiras de conseguir dinheiro rápido e com as menores taxas de juros. Entenda como funciona e quem tem direito.

Como funciona o consignado do FGTS?

Trata-se de uma modalidade de empréstimo que o cliente irá arcar com as parcelas de maneira anual. Haja vista que todos os anos o trabalhador tem direito ao saque-aniversário. Quando o mesmo contrata o consignado do FGTS, no momento que o dinheiro cair em conta — já é descontado pelo Nubank.

Bem como acontece com os empréstimos consignados do INSS. Por esse motivo é importante ter certeza quanto à contratação do mesmo. Como é um empréstimo com garantia de pagamento, os juros são bem menores. O valor irá depender do total armazenado na poupança do FGTS.

Logo, caso o cliente tenha R$ 20 mil para sacar do FGTS. O banco acaba antecipando determinado valor, e o mesmo é pago a cada parcela debitada do FGTS. Funciona como uma antecipação garantida. O cliente terá o dinheiro em mãos e o banco a certeza do pagamento.

Por esse motivo é uma das melhores modalidades de crédito disponível, lembrando que só é possível para servidores públicos, beneficiários do INSS ou trabalhadores com saldo contido no FGTS.

Como contratar a antecipação do FGTS?

Para contratar é bem simples. O cliente precisa ter uma conta no Nubank e estar com todos os dados trabalhistas atualizados. Caso contrário, poderá existir erros e afins durante a solicitação e análise de crédito.

Veja o passo a passo completo:

Entre no aplicativo do Nubank; Verifique a opção de “FGTS ou Antecipação do FGTS”; Clique na aba de valores e informe o valor desejado”; Aceite os termos do empréstimo e vincule com as informações trabalhistas.

Pronto! Feito isso o cliente poderá verificar o valor liberado pelo Nubank através da conta poupança do FGTS. O prazo para essa modalidade é de até 02 dias úteis para um feedback da instituição financeira.

Tal como qualquer outra modalidade de crédito, o mesmo será submetido a uma análise e poderá ou não ser aprovado de acordo com o perfil externo e interno do cliente na instituição.

