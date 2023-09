Tire o pé da lama! Melhores simpatias para começar o mês com grana extra

Entra mês, sai mês, e uma valiosa oportunidade para reestruturar e dar novo fôlego às nossas finanças surge à nossa porta. Para além das simpatias tradicionais, como o costume de soprar canela no primeiro dia, existem outras receitas milenares que podem ser incorporadas visando ‘promover a ‘chamar’ prosperidade e alcançar estabilidade financeira. Veja, logo abaixo, 4 simpatias que podem ser um reforço extra em sua busca por um bolso cheio nos primeiros dias do mês.

Está na hora de você ganhar dinheiro

O início de cada mês oferece uma excelente oportunidade para reorganizar nossas finanças. Além de realizar rituais tradicionais, como soprar canela no primeiro dia, existem outras práticas que podem ser adotadas para atrair prosperidade e estabilidade financeira. A seguir, você encontrará algumas sugestões de simpatias que podem auxiliar a atrair dinheiro no início do mês.

Aprenda 4 simpatias para atrair dinheiro no início do mês

1. Atrair mais prosperidade

Para esta simpatia, você precisará de um prato de louça branco, uma vela amarela e mel.

No começo do mês, durante a primeira semana, acenda a vela amarela e coloque-a no centro do prato branco.

Ao redor da vela, coloque um pouco de mel.

Posicione o prato em um local seguro da casa, onde ninguém possa vê-lo.

Quando a vela terminar de queimar, descarte os restos no lixo e lave o prato para uso cotidiano.

2. Bolsos gordo de tanto dinheiro

Você precisará de uma nota de qualquer valor, uma moeda de qualquer valor, um prato raso, um pires, uma vela amarela e açúcar.

Para garantir que o dinheiro dure desde o começo até o final do mês, coloque uma nota e uma moeda dentro de um prato raso.

Cubra o conteúdo com açúcar.

Acenda a vela amarela em um pires, visualizando a prosperidade financeira.

Após a vela se apagar, coloque o prato com açúcar próximo a um formigueiro e afaste-se sem olhar para trás.

3. Simpatia lunar para atração financeira

Esta simpatia requer 7 moedas de qualquer valor e um saquinho de algodão branco.

Na primeira noite de Lua Nova no mês, coloque as moedas no saquinho de algodão branco.

Feche bem o saquinho e deixe-o durante a noite no sereno, absorvendo as energias lunares.

Ao acordar, faça uma oração pessoal e, em seguida, coloque o saquinho em sua bolsa.

Mantenha-o consigo sempre que sentir necessidade.

4. Simpatia para acabar com as dívidas

Se você está esperando o pagamento de uma dívida atrasada, esta simpatia pode ajudar.

Escreva o nome da pessoa que lhe deve em um papel branco, usando uma caneta preta.

Dobre o papel e enterre-o junto com uma pedra hume em um vaso de barro.

Posicione o vaso próximo a uma janela.

Assim que a dívida for paga, desenterre o papel e a pedra hume e descarte-os no lixo.

Agora você tem à sua disposição algumas simpatias que podem auxiliar no processo de atrair mais dinheiro e melhorar sua estabilidade financeira no início de cada mês. Lembre-se de que essas práticas devem ser realizadas com positividade e intenções claras para obter os melhores resultados.

