O que esperar da nova fase do Desenrola Brasil? Veja como atualizar seus dados

Desenrola Brasil – Uma nova janela de oportunidade se abre para empresas e cidadãos brasileiros endividados: o Governo Federal dá a largada à segunda etapa do Programa Desenrola Brasil. Mas o que isso representa para quem está com o nome sujo no mercado? Se você é uma das milhares de pessoas ou empresas cujas finanças foram abaladas nos últimos anos, atenção, porque esta fase do programa pode ser a sua chance de regularizar sua situação.

A segunda fase do Programa Desenrola Brasil está em andamento até 9 de setembro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nova fase no Desenrola Brasil

O Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal, foi criado com o intuito de aliviar o endividamento entre os brasileiros e facilitar o acesso ao crédito. Dividido em fases, o programa busca intermediar as negociações entre devedores e credores. A segunda etapa, que vai até o dia 9 de setembro, convoca as empresas com dívidas a receber para atualizarem seus dados e se cadastrarem. O setor de empresas que pode participar é diverso, incluindo desde varejistas até companhias de água e saneamento, além de distribuidoras de energia elétrica e bancos.

É fundamental que os interessados fiquem atentos, pois nem todas as categorias de dívidas estão aptas a entrar no programa. São excluídas dívidas com garantia real, créditos rurais, financiamentos imobiliários e operações que envolvam o risco de terceiros. E as dívidas de empréstimo consignado? Essas podem ser negociadas, de acordo com informações do próprio programa.

Para os devedores, existe uma separação por faixas de renda e valor da dívida. Aqueles na “Faixa 1”, com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil, ainda estão aguardando um aplicativo que o governo está desenvolvendo para viabilizar as negociações. Esse aplicativo foi idealizado em parceria com diversas instituições, incluindo Dataprev, Serpro e Febraban. Já as pessoas da “Faixa 2”, com renda entre dois salários mínimos e R$ 20 mil mensais, tiveram a oportunidade de negociar diretamente com os bancos na primeira fase do programa. Mais de R$ 10 bilhões foram renegociados nesse período, segundo a última atualização da Febraban.

Novidades

A segunda etapa do programa vem com um adicional interessante: o Fundo de Garantia de Operações (FGO) entra em cena para respaldar as negociações. O Governo Federal já alocou R$ 8 bilhões do Tesouro Nacional para esse fundo, que servirá como garantia durante o processo de leilão de créditos. Segundo dados oficiais, mais de 300 credores já cadastraram seus débitos, cujo valor médio gira em torno de R$ 1 mil.

O processo de leilão será meticulosamente organizado, estruturado em lotes para estimular a competição entre dívidas de natureza semelhante. As empresas vencedoras desse leilão contarão com a garantia do governo e terão suas dívidas transferidas para uma instituição bancária, permitindo aos devedores pagamentos em até 60 parcelas com uma taxa de juros mensal de até 1,99%. Por outro lado, as empresas que não obtiverem sucesso no leilão ainda poderão oferecer descontos no sistema integrado, mas, nesse caso, o pagamento deve ser feito à vista.

Assim, segunda etapa do Programa Desenrola Brasil surge como uma esperança tanto para empresas quanto para cidadãos que veem suas dívidas crescerem de forma avassaladora. O momento é de atenção e rapidez para todos os interessados em regularizar sua situação financeira e aproveitar essa iniciativa do Governo Federal.

