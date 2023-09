Será que ele ou ela realmente gostam de você? 3 sinais revelam isso

Fique atento aos sinais – O amor tem suas próprias linguagens, mas o desrespeito e a falta de consideração são mensagens claras e inquestionáveis. Muitas pessoas vivem relações em que a má conduta do parceiro é tão habitual que acaba sendo normalizada. Despertar para os sinais de que você não está sendo valorizado e respeitado é um primeiro passo crucial para retomar o controle de sua vida afetiva.

Se seu parceiro demonstra esses sinais, é hora de reconhecer que ele não te ama. Foto: divulgação

Perceba estes sinais no relacionamento

Desde os primórdios das relações amorosas, a busca pelo respeito mútuo tem sido um dos pilares de uma convivência saudável. No entanto, muitas vezes, essas barreiras são rompidas e o desrespeito toma lugar. Um dos indícios mais claros é quando o parceiro te coloca em uma posição desconfortável na frente de outras pessoas, zombando de você ou fazendo críticas degradantes. Essa é uma maneira explícita de não só desrespeitar como também de desvalorizar a pessoa com quem se está. Alguém que realmente se preocupa com o bem-estar do parceiro jamais teria a necessidade de rebaixá-lo publicamente, visto que entende o impacto emocional que isso pode ter.

Veja também: Horóscopo do amor: estes signos terminarão o relacionamento

Entretanto, o desrespeito não se manifesta apenas em palavras ásperas ou atitudes em público; ele também pode ser sutil e velado. Um exemplo disso é quando seu parceiro ignora suas opiniões e sentimentos. Se você percebe que suas ideias ou preocupações são constantemente negligenciadas, isso pode ser um sinal alarmante de que seu valor não está sendo reconhecido na relação. O amor e o respeito verdadeiros andam de mãos dadas com o cuidado e a atenção ao que aflige, incomoda ou machuca o outro. Ignorar o universo emocional e intelectual do parceiro é uma forma de invalidação que aponta para um cenário de descaso e falta de amor.

Mas o quadro pode ser ainda mais grave quando o desrespeito se manifesta através de gritos e reprimendas. Ninguém merece ser tratado de forma autoritária e agressiva em uma relação que deveria ser de igualdade e respeito mútuo. Se essa é a dinâmica estabelecida, é um indicativo claro de que não apenas o respeito, mas também o amor, estão ausentes. O primeiro passo para sair dessa situação é reconhecer o problema. Aceitar que o comportamento do parceiro é inadmissível é essencial para reganhar a autoestima e o respeito próprio.

Como agir

Nesses casos, o autoconhecimento e o empoderamento são ferramentas valiosas. Não é fácil confrontar a realidade de que a pessoa que diz te amar não está demonstrando isso nos atos. Porém, é primordial que você perceba o valor que tem e busque alguém que também o veja. Se o parceiro atual não está disposto a mudar e continuar desrespeitando você, chega um momento em que colocar um ponto final não é apenas uma opção, mas uma necessidade para a sua própria saúde mental e emocional.

Entender que você merece algo melhor é o primeiro passo para abrir os olhos e se dar o valor que você realmente tem. Reconhecer os sinais de um amor falso e de uma relação desrespeitosa é crucial para mudar o curso de sua vida afetiva e encontrar o respeito e o amor que você merece.

Veja também: Seu relacionamento pode ter jeito: 7 sinais que revelam isso