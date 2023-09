Se arrume para a balada! Melhores perfumes para sair no final de semana

Perfumes para usar na noitada – Escolher o perfume perfeito para uma saída à noite pode ser tão importante quanto decidir o look ou a maquiagem. Para os apaixonados por fragrâncias, a escolha do aroma certo pode ser a chave para uma noite memorável, seja numa balada, num barzinho ou até mesmo em uma festa de aniversário. Se você é daqueles que pensam em cada detalhe antes de sair e já ficam ansiosos com antecedência, este artigo é para você.

Escolher os melhores perfumes para o rolê é essencial para a experiência. Foto: divulgação

Dicas de perfumes

No agitado mundo contemporâneo, onde a ansiedade frequentemente antecede qualquer evento social, selecionar a fragrância ideal é uma tarefa que pode requerer alguma pesquisa e reflexão. Mas não se preocupe, facilitamos o trabalho para você. Abaixo estão algumas sugestões de perfumes que têm potencial para tornar suas noites ainda mais especiais.

Veja também: Dias quentes pedem estes perfumes no corpo! Veja os mais frescos

Para o público masculino, o Eros da Versace é uma opção clássica que combina hortelã, maçã verde e limão nas suas notas de topo. Na sua composição mais profunda, destacam-se a fava tonka, ambroxan e gerânio, fechando com a sensualidade da baunilha de Madagascar e dos diversos tipos de cedro. Outra opção é o Homem Cor.agio da Natura. Este perfume apresenta uma combinação mais exótica, com notas de topo que incluem pimenta preta, noz-moscada, canela e diversos outros aromas, como a toranja e a maçã. Já nas notas de fundo, a copaíba e o âmbar se fazem presentes, arrematando com uma essência amadeirada e levemente picante.

Entre as fragrâncias femininas, o Euphoria da Calvin Klein oferece uma mistura sedutora com notas de topo de romã, caqui e acorde verde, dando espaço para a orquídea negra e o lótus em seu coração, e finalizando com o mogno e o âmbar. Uma outra sugestão é o Floratta Fleur d’Éclipse, do Boticário. Este perfume traz uma essência mais doce e frutada, com destaque para a pimenta rosa e a lichia em suas notas de topo, e a rosa turca e a magnólia em seu coração, terminando com toques de almíscar e vetiver.

Outras opções

Mas se você está em busca de algo diferente, o 212 VIP Men da Carolina Herrera apresenta uma composição realmente inusitada. Imagine um perfume que consiga combinar maracujá, lima, pimenta e gengibre em suas notas de topo e, acredite se quiser, vodka e gin em suas notas de corpo. É uma fragrância feita para os audaciosos e para quem gosta de deixar uma impressão marcante.

Na linha feminina, o Luna Absoluta da Natura é outra opção interessante. As notas de framboesa, romã e pera dão uma abertura frutada que se mescla com um coração floral de orquídea, rosa e jasmim egípcio, culminando com notas doces e amadeiradas como patchouli da Indonésia e cedro.

Antes de decidir, vale lembrar que o perfume deve ser algo pessoal, uma extensão da sua personalidade. Portanto, além de considerar as sugestões acima, o mais importante é testar e sentir como cada fragrância se adapta à sua pele. E, claro, se você é do tipo que fica ansioso com antecedência, não deixe para a última hora. Planeje com cuidado e faça da escolha do perfume mais um dos momentos prazerosos de antecipação para o seu rolê.

Veja também: Perfumes masculinos que não saem do corpo por horas! 6 opções baratas